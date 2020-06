Darida láme bundesligové rekordy na požádání. I proto naděje jeho Herthy na pohárovou Evropu zase žije

Rekordy láme prakticky na požádání. Až neskutečné je, kolik toho český legionář v dresu berlínské Herthy Vladimír Darida po restartu bundesligy naběhá a kolik kilometrů během zápasů zvládne. V minulém kole v Dortmundu to bylo neskutečných 14 kilometrů a 700 metrů k tomu, číslo, z něhož se zatočila hlava nejen fotbalistům, ale i všem expertům. Devětadvacetiletý záložník netají, že se dostal do náramné pohody a snaží se ze všech sil pomoci svému týmu, aby se nakonec přece jen dostal do pohárové Evropy. Šance pro Herthu pořád žije a Daridův tým se jí bude pokoušet v sobotním duelu s Frankfurtem zase o něco přiblížit.

Semifinále Německého poháru hrané uprostřed týdne a postup mnichovského Bayernu a Leverkusenu do červencového finále, to vše vám nahrálo, Najednou je reálné, že i ze sedmé příčky bundesligové tabulky se otevře cesta do pohárové Evropy. A váš tým na ni momentálně ztrácí pět bodů...

Kdybychom na podzim nepoztráceli zbytečně spoustu bodů, nemuseli jsme nyní takhle složitě kalkulovat... Ale teď se ještě skutečně nabízí možnost na poslední chvíli sezonu zachránit a dostat se do Evropské ligy. To proto, že finále Německého poháru bude hrát Bayern s Leverkusenem, takže i ze sedmého místa v lize povede cesta do Evropy.

Musíte ovšem vyhrávat. V sobotu doma nad Frankfurtem, v dalším kole ve Freiburgu.

Budou to skutečně rozhodující zápasy, protože v případě bodového zisku a při konstelaci dalších výsledků můžeme na sedmou příčku pomýšlet. Jistou výhodou pro nás může být, že Frankfurt měl ohromně nabitý program. Musel zvládnout bundesligovou dohrávku s Brémami, ve středu pak hrál semifinále Německého poháru v Mnichově.

Takže v sobotu nadmíru důležitý duel, a zároveň i další atak na běžecký rekord, který jste v minulém kole v Dortmundu zase vylepšil? Kde se to ve vás vůbec bere?

Trenér chce, abych vpředu napadal protihráče, a když se nám nepodaří presinkem míč získat, vracím se zpátky dozadu pod balon. Když je hra plynulá, přelévá se z jedné strany na druhou a není neustále přerušovaná nedovolenými zákroky, tak stovky uběhaných metrů přibývají a ani to člověku nepřijde. Po sobotním zápase s Borussií, který měl tyhle parametry, jsem netušil, že jsem toho tolik naběhal, ani jsem nebyl nijak zvlášť unavený...

Po dvouměsíční koronavirové přestávce jsou vaše rekordní čísla překvapivá.

Během ní jsme v klubu velmi tvrdě trénovali, často dvakrát denně, jako mančaft jsme hodně dělali sprinty a intervalové běhy. Byla to sice náročná dřina, ale nese svoje ovoce.

Běžecké statistiky 30. kola bundesligy 1. Vladimír Darida Hertha 14.7 2. Joshua Kimmich Bayern 13,6 3. Charles Aránguiz Leverkusen 12,6 Thomas Müller Bayern 12,6 5. Thomas Delaney Dortmund 12,5 6. Alessandro Schöpf Schalke 12,4 7. Josip Brekalo Wolfsburg 12,3 Florian Neuhaus M'gladbach 12,3 9. Robin Koch Freiburg 12,2 10. Peter Pekarík Hertha 12,0 V jednotlivých sloupcích je uvedeno pořadí, jméno, klub a počet naběhaných kilometrů v posledním kole bundesligy

Nyní už pomalu vyhlížíte neuvěřitelnou metu 15 kilometrů, ke které vám v Dortmundu chybělo jen tři sta metrů. Je vůbec možné ji pokořit?

Nevím, není sice příliš vzdálená od dortmundského rekordu, takže teoreticky by dala zvládnout, v zápase by se musela ovšem sejít řada věcí. Záleželo by, jaký by byl jeho průběh, kolik čistého času by se doopravdy hrálo a podobně.

Nesouvisí rekordní čísla i s novým trenérem, který vás nyní vede? V čem je jiný Bruno Labbadia, že se o něm tak pochvalně vyjadřujete?

Dokáže týmu vysvětlit, co chce hrát. Po ztrátě míče vyrážíme do presinku, abychom soupeře dostali pod tlak a vybojovali balon znovu do svého držení ještě na jeho polovině a nemuseli se vracet šedesát metrů k vlastní šestnáctce. Máme i častá videa, která se pořizují i při trénincích, abychom dokázali některé herní prvky pak přenést do zápasů.

A navíc reaguje i na průběh zápasů a mění rozestavení, což bylo během vaší konfrontace patrné, když jste přešli z rozestavění 4-2-3-1 na klasické 4-4-2. Která varianta vám vyhovuje víc?

První, protože mám víc ofenzivních úkolů.

Mimochodem – panují v bundeslize stále tak přísná opatření jako při jejím restartu? Jak vůbec cestujete k zápasům? A jakou formou se trénuje po zápasech?

Do Dortmundu jsme třeba letěli dvěma soukromými letadly, abychom dodrželi koronavirová pravidla. Dva autobusy nás vždycky dovezou přímo k letadlům, využíváme totiž menší letiště okolo Berlína. Cesta na ně bývá skoro stejně dlouhá jako samotný let, který po Německu trvá tak do hodiny. Po zápase v Dortmundu jsme se stejným způsobem vraceli zpátky do Berlína, byli jsme doma ještě před půlnocí, takže v neděli dopoledne jsme mohli mít klasický pozápasový trénink. My, co jsme odehráli většinu utkání s Borussií, jsme absolvovali výklus, lehkou posilovnu a regeneraci. Ostatní kluci pak hráli zápasy čtyři na čtyři a sedm na sedm, aby se udrželi v zátěži.

V poslední době se hodně hovoří o tom, že Hertha chce s vámi prodloužit kontrakt, který vyprší v červnu 2021. Jak jsou jednání daleko?

Mám signály, že vedení klubu je se mnou spokojené, že by chtělo pokračovat v naší vzájemné spolupráci. Smlouvu mám do června příštího roku a o jejím prodloužení se budeme bavit až po sezoně. Mám představy, jak by nový kontrakt měl vypadat včetně délky, ale samozřejmě hlavně záleží na tom, jestli to Hertha bude akceptovat.

V srpnu oslavíte kulatiny, po třicítce se už většinou na této úrovni jinam moc nepřestupuje...

To by musela přijít opravdu velmi lukrativní nabídka... Jsme v Berlíně s rodinou spokojeni, nemáme to ani daleko domů do Česka. Hertha má nyní velké fotbalové ambice, klub už v zimě výrazně zainvestoval do kvality hráčského kádru, v létě chce v tomto trendu pokračovat. Měli bychom každopádně navázat na výkony a výsledky, které máme nyní po restartu bundesligy, a pohybovat se v horní polovině tabulky s dalšími adepty na evropské poháry. To by se i mně pochopitelně líbilo.