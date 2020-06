Kouče Nagelsmanna potěšilo, že se Lipsko přiblížilo startu v LM

"Proti Hoffenheimu to byly ohromně důležité tři body. Máme velkou šanci zajistit si místo v Lize mistrů, čehož chceme využít," citovaly klubové stránky Nagelsmanna.

Lipsko je jedním ze čtyř mužstev, které před přerušením sezony Ligy mistrů kvůli pandemii koronaviru stihlo postoupit do čtvrtfinále, když vyřadilo Tottenham. O dalším osudu tohoto ročníku evropských pohárů rozhodne ve středu výkonný výbor UEFA.

Lipsko ani v šestém ligovém utkání po koronavirové pauze neprohrálo a v součtu všech soutěží nenašlo přemožitele už 13 zápasů. V tabulce ztrácí bod na druhý Dortmund, který má zápas k dobru. Proti Hoffenheimu rozhodl o výhře dvěma trefami mezi 9. a 11. minutou Dani Olmo. V lipské základní sestavě nastoupil i český reprezentant Patrik Schick.

"Na začátku jsme měli štěstí, že jsme neprohrávali. Pak jsme se dvakrát trefili v rychlém sledu. Jen se nám nepodařilo přidat třetí branku, Hoffenheim nás dostal pod tlak. Měli jsme trochu štěstí, ale výhra je zasloužená," konstatoval dvaatřicetiletý Nagelsmann, který před příchodem do Lipska vedl Hoffenheim s obráncem Pavlem Kadeřábkem mezi lety 2016 až 2019.

Dvaadvacetiletý Španěl Olmo po lednovém příchodu z Dinama Záhřeb zaznamenal za "Roten Bullen" první dvougólový zápas. "Je to skvělý pocit. Podstatnější je ale výhra, ta mě těší víc. Povzbudí nás do zbývajících utkání. Chceme je všechny vyhrát, nasbírat devět bodů a probojovat se do Ligy mistrů," konstatoval Olmo, který před odchodem do Chorvatska působil v mládežnické akademii Barcelony.