I v deseti se dá bránit lépe, litoval Darida po prohře Herthy 1:4

Podle záložníka Vladimíra Daridy inkasovala Hertha Berlín v sobotním utkání německé fotbalové ligy proti Frankfurtu laciné branky. Přestože hrál jeho tým celý druhý poločas v deseti a Eintracht v přesilovce obrátil skóre z 0:1 na 4:1, šlo podle Daridy bránit lépe. Český reprezentant fanoušky ujistil, že do dalšího ligového zápasu dá mužstvo vše.

Berlíňané vedli od 24. minuty po gólu polského střelce Krzysztofa Piateka. V závěru prvního poločasu však domácí zadák Dedryck Boyata nedovoleně zastavil unikajícího Base Dosta a uviděl červenou kartu. Eintracht po změně stran přesilovku čtyřikrát zužitkoval.

"Inkasovali jsme laciné branky, v obraně jsme nebyli kompaktní. V tom se musíme zlepšit. Červená karta změnila ráz utkání, ale i v deseti se dá bránit lépe. Bohužel se nám to nepodařilo," citoval klubový web Daridu, jehož tým je tři kola před koncem ročníku desátý.

"Nebyli jsme blízko sebe, nechali jsme mezi sebou hodně prostoru a toho Frankfurt využil. Když jsme vedli, bylo to v pohodě, ale musíme si vyříkat, co se poté stalo, protože to bylo špatné," konstatoval devětadvacetiletý odchovanec Plzně.

V úterý se Hertha představí na hřišti osmého Freiburgu, který má o čtyři body více. "Musíme se poučit z chyb proti Frankfurtu a rychle zapomenout. Pro vítězství uděláme 100 procent, to vám můžu zaručit," prohlásil Darida, který do Herthy přestoupil v roce 2015 právě z Freiburgu, s nímž tehdy sestoupil do druhé ligy.