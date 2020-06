O Schicka je zájem na Ostrovech! Které kluby chtějí českého útočníka?

Senazční novinka. Český reprezentační útočník Patrik Schick by mohl znovu měnit dres. Lipsko, ve kterém je čtyřiadvacetiletý kanonýr na hostování, se zdráhá za českého fotbalistu zaplatit AS Řím požadovanou částku, a tak to vypadá, že z plánovaného přestupu sejde. Podle italských médií teď do hry o Schickovu budoucnost vstupují kluby anglické Premier League. A jde o hodně zajímavé fotbalové adresy. O služby autora deseti bundesligových tref z letošní sezony má prý zájem Newcastle, Tottenham a Everton.