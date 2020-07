Infarktové drama, slzy, vztek. Slavný klub na poslední chvíli odvrátil totální propadák

"Neuvěřitelné, opravdu nemám slov. Nevím, jestli jsem někdy viděl tolik chlapů v slzách. Jsem v transu," oddechl si po boji Fabian Schleusener, který v čase 95:30 korigoval na 1:3 z pohledu Norimberku, což v součtu s výhrou 2:0 v prvním zápase znamenalo záchranu pro jeho tým.

Norimberk nepřipustil, aby padl podruhé v řadě. Před rokem byl beznadějně poslední v nejvyšší soutěži, sestupu nemohlo nic zabránit. Teď si tým vybojoval třetím místem od konce alespoň baráž, v níž další - už hodně potupný pokles odvrátil. Ale byly to nervy.

Steine, Felsbrocken, ganze Gebirgsketten fallen uns grade vom Herzen...



Wir denken in dem Moment aber auch an die Gastgeber. Liebe @schanzer, auch wenn euch das jetzt kein bisschen hilft: wir fühlen mit euch. 🙏#fcn #fcifcn pic.twitter.com/httH47cl46 — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) July 11, 2020

Celý první poločas odvety baráže přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by pozice Norimberka, který si na půdu bavorského rivala přivezl dvougólový náskok, měla být ohrožena. Za čtvrt hodiny druhé půle bylo vše jinak. Domácí až nečekaně snadno otočili vývoj třemi góly po standardních situacích. A norimberské akcie padaly...

Tým byl na ručník, ale jen do nastavení. Pět minut hry navíc slíbil sudí Christian Dingert, po další menší prodlevě ale přidával víc. Norimberští vystupňoval tlak a v šesté minutě nastavení přišla situace, kdy oblouček spoluhráče do vápna v pádu za záda brankáře Marka Knallera usměrnil Schleusener. Chyběly centimetry, aby obránce Marcel Gaus ještě zasáhl míč směřující do sítě a radost by zůstala v Ingolstadtu.

Sudí ještě kontroloval situaci na videu, podezřelý střet hráčů a možnost útočného faulu v pokutovém území VAR vyhodnotil negativně a norimberská radost mohla po dalších dvou minutách hry a beznadějných pokusů Ingolstadtu propukat naplno.

Domácí kouč Tomas Oral okamžitou ostrou kritikou u sudího dospěl ke žluté kartě. "To jsme si nezasloužili. Tým odvedl neuvěřitelnou práci," litoval Oral.

Rozezlený kapitán Stefan Kutschke se dokonce pouštěl do ručních pokusů vyřizovat si účty s protivníky. A nejen on. V slzách pro změnu končil šťastný brankář hostů Christian Mathenia. Tři inkasované góly byly zapomenuty. Slzy smutku ronili domácí.

💬 Michael #Wiesinger



"Ich bin schon lange dabei, aber das hat alles getoppt. Wir sind am Ende All In gegangen und sind glücklicherweise belohnt worden. Der 1. FC Nürnberg spielt nächstes Jahr in der 2. Liga - nur das zählt."#fcn #fcifcn pic.twitter.com/9S4sb0vKNl — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) July 11, 2020

„Zažil jsem hodně, ale tohle vše překonalo. Všichni zabrali a naštěstí jsme byli odměněni," oddechl si Michael Wiesinger, trenér Norimberku, který odvrátil pád do třetí nejvyšší soutěže, v níž byl naposledy v sezoně 1996/97.

Spíše jako na příslušníka německé elity na něj byli v posledních letech zvyklí fandové. Kdysi si opakovaně zahrál i PMEZ, Pohár UEFA si zkusil naposledy v ročníku 2007/08.

Wenn erwachsene Männer heulen wie die Schlosshunde... dann ist es der Club.#fcn pic.twitter.com/Re1j9qRff1 — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) July 11, 2020

Navzdory záchraně na poslední chvíli je jedna věc jasná: v létě v Norimberku nezůstane kámen na kameni.

Boss Thomas Grethlein, který se objevil na jinak téměř pustých tribunách provokativně s doutníkem a pivem, mohl také slavit, ale co bude dál, neví asi ani on.

Tým po předpokládaném odchodu kouče Wiesingera patrně převezme dosavadní asistent a slovenská klubová ikona Marek Mintál. Ten je momentálně z historicky přepestré česko-slovenské sestavy v klubu jediný. Z Čechů naposledy odešel Ondřej Petrák, aby zažil přímý pád v Drážďanech.

K neudržení zřejmě bude mládežnický reprezentant Robin Hack, Další hráči ukončí hostování. „Norimberk bude i příští sezonu hrát ve druhé lize - to je vše, co se teď počítá," odmítal po dramatu velké diskuse Wiesinger.