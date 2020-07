Co to ku... je? Fanoušci lapají po dechu, hráč jejich milovaného klubu je rozzuřil

Pro zásadové vyznavače klubových barev to je krutá rána. Mladý fotbalista Schalke a reprezentant Walesu Rabbi Matondo v pauze nezahálí, to by fandové klubu mohli kvitovat, ale to v jakém oblečení vyrazil mezi lidi - v tomto případě do posilovny doma v Cardiffu - mu jen těžko odpustí. Rodák z Liverpoolu totiž oblékl dres Dortmundu, odvěkého porúrského rivala Schalke. Co víc, vše se objevilo na sociálních sítích!

Válečný stav! Asi tak nějak to je už léta mezi fandy dvou slavných klubů. Jejich souboj je v Německu brán jako největší derby. Zkrátka něco jako rivalita mezi Spartou a Slavií.

Sice jen v pauze, ale přece jen jako slon do porcelánu do toho vletěl mladík, který se od loňska objevuje v sestavě Schalke. Jako červený hadr na býka působí žlutočerná kombinace dortmundské Borussie na ty, kteří přejí týmu z Gelsenkirchenu.

„Je mi zle. Co to kurva je?" reagoval rozezleně na obrazové sdělení na twitteru jeden z šokovaných příznivců Schalke. Pění i řada dalších. A na sítích se pod fotografií Matonda v dresu Jadona Sancha objevují nejrůznější vzkazy. Některé jsou i bez vulgárních výrazů. „V tomto případě si přece nemůže obléct dres arcirivala," diví se jeden z fanoušků. „To je nechutné," přidává se další z plejády.

„Možná jen podvědomě ví, který klub je zkrátka lepší," vtipkuje jedinec patřící zjevně do protivníkova tábora.

„To si taky mohl koupit dres Anglie," naráží jiný z diskutujících na to, že Matondo to měl složitější i s volbou národního týmu, za který hraje.

„Tam jsou dveře," spěchá pro změnu hned jeden z fandů s návrhem na okamžitý vyhazov po prohřešku horším, než by snad bylo krvesmilstvo.

Ale vzpomeňte, co si užil slávista Vladimír Šmicer, když víceméně náhodně při exhibici nedávno oblékl dres Sparty. A to má dávno po kariéře. Všem by to mohlo být jedno.

Co si asi ještě vyslechne Matondo?

S vybíráním dresu rozhodně má zkušenosti. Pro reprezentační potřeby mohl volit týmy DR Kongo, Anglie, ale vybral jinak. Právě ve Walesu se pustil do velkého fotbalu.

Ani v tomto nešťastném klubovém případě nešlo podle všeho o provokaci nebo nějaký truc. Do posilovny si jen vzal kamarádův dres. Devatenáctiletý ofenzivní hráč totiž sdílí společnou minulost právě se Sanchem. Oba kopali v mládežnických týmech Manchesteru City a dobře se znají. A v posledních měsících se potkali v Německu.

Matondo v roce 2019 přišel do Schalke a v novém působišti mu pomohla již zaběhlá hvězda z blízkého Dortmundu Sancho. „Jadon mě sám kontaktoval a dal mi tipy, co a jak. Na začátku mi to opravdu pomohlo," netajil Matondo. Ale žluto-černý dres na veřejnosti asi bude muset ještě vysvětlovat.