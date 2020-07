Gólman Brém Pavlenka si po bitvě o záchranu užívá volno: Skončená sezona byla má nejnáročnější

Záchranu jste zvládli, ale cíle byly určitě vyšší, převažuje radost nebo zklamání?

Vzhledem k tomu, jaké jsme si vytyčili cíle před sezonou, tak musím mluvit o velikém zklamání. Na druhou stranu, jak se vyvíjela, tak jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo bundersligu udržet.

Zásadní byl už poslední duel základní části bundesligy, kdy jste museli spoléhat na pomoc Unionu. Věřil jste, že Berlíňané zvládnou v duelu zvítězit?

My jsme věřili, že poslední dvě kola zvládneme, Düsseldorf někde ztratí a budeme to mít ve vlastních rukou. Bohužel jsme nezvládli zápas v Mohuči. Naštěstí nám pomohly jak Augsburg, tak Union. Nakonec jsme skončili o bod nad Düsseldorfem a šli do baráže.

Tu jste začali bezbrankovou remízou doma s Heidenheimem a na jeho hřišti jste nesměli prohrát. Jak vám bylo v momentě, kdy domácí vyrovnali?

Baráž je hodně specifická. My jako tým z první bundesligy jsme byli pod obrovským tlakem. Heidenheim neměl co ztratit, naopak mohl získat postup. Měl obrovskou motivaci, jelikož by to byl jejich historicky první postup mezi německou elitu. Taky to tak na hřišti vypadalo, my jsme působili chvílemi hodně nervózně, což se na nás v zápasech s ním hodně podepsalo.

Jste hodnocen jako jeden z nejlepších brankářů bundesligy. Mohou vás takové zápasy vůbec posunout dál?

Samozřejmě nikdo takové zápasy hrát nechce, protože jsou zejména psycicky nesmírně náročné a kolikrát jde o existenci klubu. Na druhou stranu vás můžou obrovsky posunout právě v psychice do dalších vypjatých a těžkých zápasů.

Byly to z vašeho pohledu nejnáročnější zápasy v kariéře? Když můžete porovnávat se záchranářskými boji v Baníku, mistrovskými duely se Slavií nebo kvalifikačními bitvami v reprezentaci?

Když porovnám všechny sezony, tak tahle byla rozhodně nejnáročnější. Tlak je venku mnohem vyšší než v české lize. V reprezentaci jsem zas tolik zápasů neodehrál.

Jaká nálada po utkání převládala v kabině, euforie nebo spíše únava a oddechnutí?

Po zápase jsme byli všichni samozřejmě hodně nadšení, že jsme to zvládli a nejvyšší soutěž se podařilo zachránit. Spadl z nás obrovský balvan, který nás během záchranářské mise tížil.

Prožívaly s vámi Brémy těžké chvíle s reálnou hrozbou sestupu?

Ať už město nebo klub, všichni tu situaci nesmírně prožívali a my jsme vděční za to, jakou podporu jsme před těmi posledními zápasy dostali.

Werder je jedním z nejtradičnějších klubů v Německu. Cítíte o to větší odpovědnost?

Odpovědnost byla obrovská. Město i fanoušci tu fotbalem žijí a pro všechny by byla velká tragédie, kdyby se sestoupilo do druhé ligy. Brémy jsou tým, který odehrál v bundeslize nejvíce sezon, dokonce víc než Bayern.

Fotbalisté Werderu Brémy budou hrát nejvyšší německou soutěž i v následující sezoně. Slavit udržení mezi elitou mohli i brankář Jiří Pavlenka (na snímku) a obránce Theodor Gebre Selassie po remíze 2:2 v odvetě baráže s Heidenheimem.

Kai Pfaffenbach, Reuters

Ceníte si o to víc záchrany, když na konkurenčním Hamburku vidíte, jak je náročné vrátit se zpět mezi elitu?

Asi by to bylo hodně pikantní, kdybychom baráž odehráli proti Hamburku, který se už třetí sezonu snaží vrátit do bundesligy a pořád se jim to nedaří. Ale nikdo si nepřipouštěl, že bychom do té druhé ligy spadli, jelikož si všichni byli vědomi, jaké finanční i sportovní následky by to pro klub mělo.

Werder má dle názor odborníků kvalitní mužstvo i výborného trenéra. Kde se rozhodovalo o tom, že sezona skončí bojem o holý bundesligový život?

Podle mě rozhodl hned začátek, protože po pár kolech jsme měli hrozně moc zraněných hráčů, trénovali jsme ve dvanácti až třinácti lidech, nehráli jsme ani jeden zápas ve stejné sestavě, pořád se to nějak lepilo. Když už se tým vracel zpátky, psychika nebyla nejlepší a my ty zápasy nezvládali. Na podzim jsme se modlili, aby byla pauza a mohli jsme si na pár dní odpočinout a v přípravě něco zkusit, abychom sezonu zachránili.

Pauza vzhledem ke koronaviru nakonec byla delší, než kdo čekal. Jak jste osobně prožíval dlouhé období bez fotbalu a bylo to při vědomí boje o záchranu ještě náročnější?

Věnoval jsem čas rodině a moc si jí užil. Na druhou stranu nebylo příjemné, že jsme nevěděli, kdy sezona začne a jestli vůbec. A když už jsme začali trénovat, tak se pořád termín finálního rozhodnutí posouval a mě osobně to trošku ubíjelo.

Fotbalisté Werderu Brémy diskutují s rozhodčím odvetného duelu baráže o účast v nejvyšší německé soutěži. Brémy remizovaly v Heidenheimu 2:2, což jim stačilo k udržení mezi elitou. Slavit mohli i Češi Pavlenka a Gebre Selassie.

Kai Pfaffenbach, Reuters

Po dlouhém čekání na restart jste se dostal do dobré formy, vychytal jste i několik nul. Cítil jste se osobně dobře?

Cítil jsem se dobře. V pauze jsme si celkem dost mákli, měli jsme náročné tréninky ve skupinkách, takže i tohle nám určitě pomohlo.

Dlouhodobě se spekuluje o možnostech vašeho posunu výš. Jak toto téma vidíte vy osobně?

V posledních měsících jsem se o tom tématu ani moc nechtěl bavit, jelikož jsem se soustředil opravdu jen na to, abych svými výkony pomohl Brémám.

Jak vůbec vaši nejbližší nesli ten hodně podivný půl rok s koronavirem a baráží?

Rodina mi vždycky hodně pomůže, ať se děje cokoliv. Člověk je za to rád, protože s ní vždycky přijde na jiné myšlenky, než co ho momentálně v tom fotbalu a v kariéře trápí.

Do kdy máte volno a kde si ho budete užívat?

Ještě nevíme úplně přesně start přípravy, ale podle prvních informací bychom neměli začínat dřív než třetího srpna. Čas budu trávit s rodinou, jelikož posledních pár týdnů jsem byl v Německu sám. Léto strávíme nejspíš v Česku, letos asi nikam k moři, nebo do ciziny nepojedeme.