Trenér Simeone vyřazení svého Atlétika skousnul, o půli ale svůj temperament nezkrotil

Ještě nikdy se madridskému Atlétiku na evropské pohárové scéně nestalo, aby ho německý protivník vyřadil. Dvakrát v minulosti vypakovalo Bayer Leverkusen, jednou dokonce Bayern Mnichov. A najednou se zjeví RB Lipsko existující na fotbalové mapě Německa teprve jedenáct let a vyřadí ho ve čtvrtfinále Ligy mistrů. A ke všemu s teprve třiatřicetiletým trenérem Nagelsmannem na lavičce.

„To jemu patří obrovské uznání za výborný taktický plán, který pro utkání s Atlétikem vypracoval," připomínal hned po výhře 2:1 a postupu záložník Lipska Marcel Sabitzer.

Wir waren mit Jubeln beschäftigt und haben absolut keine Ahnung, wie das Tor entstanden ist 😅🤷#InfoTweet



Kommt Jungs, bringt uns ins HALBFINALE!!#MissaoFinal#RBLATL | 88. | 2:1 pic.twitter.com/qguPWoZt0B — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 13, 2020

Argentinský stratég Simeone zřejmě už po poločase vytušil, že je zle. Jeho obvyklá opatrná taktika s neprostupnou defenzivou a sázkou na ojedinělé, zato však smrtící výpady nefungovala. Stav zápasu byl sice po pětačtyřiceti minutách bezbrankový, ale Lipsko bylo lepším týmem. Zvláště, když se v jeho dresu rozehrál ke skvělému výkonu teprve jednadvacetiletý francouzský legionář Dayot Upamecano, který byl nakonec vyhlášen mužem utkání.

K čemu mezi Negalsmannem a Simeonem při odchodu ze hřiště v tunelu do šaten došlo, to nechtěl německý trenér rozpitvávat.

„Ukázal, že on je vítězem, který vždy vyhraje. To ostatní si ale prohlédněte sami. Existují přece kamery a televizní záznamy. Já osobně bych něco takového nikdy neudělal, ale to je o počínání každého z nás," pouze naznačil, že o sedmnáct let starší argentinský kouč svůj typický jihoamerický temperament nezkrotil.

Po zápase se už Simeone choval a mluvil jinak.

„Nebyli jsme schopni hrát tak, jak jsme chtěli a hrát měli. Na Lipsku bylo patrné velké nadšení a svěžest, jeho hráči byli rychlejší, vyhrávali souboje, takže jsme vypadli spravedlivě," uznával Simeone, že jeho letitá a na většinu protivníků platící taktika tentokrát nefungovala a na německého protivníka neplatila.

Nagelsmann jí dokázal čelit. Stejně jako jeho svěřenci, mezi nimiž začal český legionář Patrik Schick na lavičce, aby na hřiště přišel na posledních sedm minut řádné hrací doby a sedm minut nastavení. I bez své hvězdy a elitního střelce Wernera, který už patří Chelsea, postoupilo Lipsko do semifinále.

🗣 Coach Julian #Nagelsmann: "Wir haben Glücksgefühle und ich bin sehr stolz auf die Truppe. Wir haben extrem leidenschaftlich verteidigt, waren das bessere Team und das gegen so eine gute und erfahrene Mannschaft. Das war heute sehr abgezockt von uns."#MissaoFinal #RBLATL pic.twitter.com/KoLkY6LBSF — RB Leipzig (@DieRotenBullen) August 13, 2020

„To proto, že jsme si zabalili kufry na celý pobyt a nechtěli se vracet hned po pár dnech v Portugalsku. Bylo to tvrdé a těžké, podali jsme ale špičkový výkon a postoupili zaslouženě. V závěru nám už sice scházelo víc přesnosti, ale jinak jsme hru ovládli, způsobovali Atlétiku problémy a hlavně - vstřelili jsme mu dva góly," glosoval vítězné čtvrtfinále rakouský legionář ve službách Lipska Marcel Sabitzer.

„Pravdou je, že v první půli jsme si mnoho šancí nevytvořili, ale bránili jsme velice dobře, což bylo důležité. Proti Atlétiku si mnoho příležitostí nevytvoříte, ale my si jich po změně stran připravili víc. A právě útočná hra rozhodla," doplňoval třiatřicetiletý Julian Nagelsmann, nejmladší trenér v historii Ligy mistrů, který dovedl svůj tým do semifinále.

A přitom se samozřejmě už smál i tomu, jak se Simeone nedokázal o půli ovládnout. "Je to prostě velká trenérská osobnost a neuvěřitelný vítěz, který chce vyhrát i cestou do šatny."