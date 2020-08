Dortmund kvůli koronaviru po devíti letech skončil ve ztrátě

"V letech 2011 až 2019 jsme vždycky co se týče financí končili v černých číslech. A pak přišla korona," řekl výkonný ředitel Dortmundu Hans-Joachim Watzke. "A do černých čísel se dostaneme jedině tehdy, až budou zrušena všechna opatření, co týkají diváků," dodal.

Kluby totiž přišly o příjmy ze vstupného. Zatímco v úvodních devíti měsících uplynulého fiskálního roku Borussii vzrostly příjmy o 6,3 procenta, ve zbývajících třech měsících se oproti loňskému období propadly o více než 25 procent.

Podle Watzkeho se však ztráta na chodu klubu nijak neprojeví. "Je těžké si představit fotbal bez fanoušků, ale musíme být trpěliví. Musíme to vydržet a my to vydržíme," prohlásil.

Dortmund měl v minulém ročníku výnosy 486,9 milionu eur, což je o 2,6 milionu méně v porovnání s předchozím rokem. Na přestupech klub vydělal 40,2 milionu eur, zatímco náklady na zaměstnance narostly o 10 milionů na 215,2 milionu eur.