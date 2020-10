Hádky, křik. Dejte si vlastňák, šokoval svůj tým trenér

Co se v utkání páté nejvyšší soutěže v Německu přihodilo? Zraněný fotbalista Nöttingenu zůstal ležet na zemi. Jeho spoluhráč udělal to, co se v takových situacích dělává. Zahrál míč do autu, v přerušení mohlo dojít na ošetření.

Očekáváné vrácení míče z autu od soupeře ale nepřišlo. Co víc. Soupeř rozjel akci do rozhozené a naštvané obrany a vstřelil gól, jak ukazuje video. Trefil se Cristian Giles.

https://www.facebook.com/stuttgarterkickers/videos/3438765716216512/

Kickers to zkrátka nevyhodnotili jako situaci na vracení míče.

Nastalo obrovské vzrušení! Diskuse, dohady, vyjednávání, jak se sluší a patří na souboj celků z popředí tabulky. Až trenér Kickers Gehrmann přišel s neobvyklým rozhodnutím: svěřencům naordinoval, aby si dali bez odporu vlastní gól a uťali rýsující se vypjatou situaci. Obstaral to Lukas Kling a stanovil skóre poločasu na 2:1.

On i kouč se zčistajasna stali kandidáty na udělení ceny fair play. Inkasovaná branka jeho tým nakonec nemusela bolet. V tabulce je druhý, Nöttingen čtvrtý.