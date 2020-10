V létě chtěl Alario z Leverkusenu odejít, teď poslal Argentinec do Edenu další varování

Leverkusen se v nové sezoně skutečně rozjel. Naposledy prohrál 10. srpna ve čtvrtfinále loňského ročníku Evropské ligy s milánským Intrerem (1:2) a od té doby v soutěžních zápasech nepoznal, co to je porážka. V bundeslize figuruje po pěti odehraných kolech na čtvrté příčce s čtyřbodovou ztrátou na vedoucí Lipsko a tříbodovým mankem na druhý Bayern Mnichov.

„Tentokrát jsem s výkonem svého týmu velice spokojený. Hráli jsme proti dobře organizovanému soupeři, jehož fotbal je založen na agresivitě. Nebylo to snadné, ale poradili jsme si a výhru si zasloužili," glosoval zápas nizozemský kouč Leverkusenu Peter Bosz, který dává spokojenost málokdy najevo.

Fotbalisté Leverkusenu porazili Augsburg v eplogu 5. kola bundesligy 3:1.

Vennenbernd Rolf, ČTK

Ostatně i po vysoké výhře 6:2 v úvodním střetnutí skupiny C Evropské ligy nad francouzským Nice se netajil kritickými připomínkami. „Udělali jsme spoustu chyb, musíme proto dál pracovat a zlepšovat se. Pokud bychom si v Praze proti Slavii počínali v defenzivě tak, jako proti Nice, neuspěli bychom," připomínal svým svěřencům navzdory kanonádě, kterou proti Nice rozpoutali.

Augsburg, na jehož lavičce zůstal jak český brankář Tomáš Koubek, tak i obránce Marek Suchý, tentokrát vyprovodili jen s třemi góly, chyb v obraně Leverkusenu však bylo o poznání méně.

A hlavně argentinský legionář Lucas Alario potvrdil, že ho úvod podzimu zastihl ve střelecké formě. V úvodu utkání proměnil penaltu, čtvrthodiny před koncem přidal po standardní situaci hlavou druhý gól.

„Dobrá trefa," uznale prohlásil gólman Augsburgu Rafal Gikiewicz. „Musel bych být Manuel Neuer, abych ji chytil."

Přitom osmadvacetiletý Argentinec dával v létě klubovému vedení na srozuměnou, že by chtěl z Leverkusenu odejít. Zajímal se o něho vehementně londýnský Tottenham, protože trenér Mourinho chtěl do mužstva náhradníka pro případ, že by se Harry Kane zranil nebo by potřeboval trochu odpočinku.

„Nepřichází v úvahu," zatrhl sportovní ředitel Bayeru Rudi Völler veškerá jednání o prodeji Alaria, který v Leverkusenu nastřílel v 76 zápasech 26 gólů. Byl přesvědčen, že bude přidávat další a podzim mu dává za pravdu.

Argentinský reprezentant se ovšem netajil myšlenkami na odchod i proto, že do Leverkusenu mířil z Lipska mladý český útočník Patrik Schick. Měl obavy, že vypadne ze sestavy, a tudíž přijde i o místo v národním týmu.

Schick se ovšem zranil, Alario hraje stabilně, a hlavně dává góly, takže teď mu přezdívají nej "El Pipa", ale i Goalario. Právě proto bude ve čtvrtek pro Slavii představovat velké nebezpečí.