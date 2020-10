Kvůli podezření z vydírání byl zatčen bývalý Lewandowského agent

Mluvčí varšavské prokuratury Marcin Sadus uvedl, že Kucharski byl zadržen v rámci vyšetřování Lewandowského oznámení, že ho jeho bývalý agent vydírá a vyhrožuje mu. Úřady také prohledaly Kucharského dům a kanceláře.

Sedmnáctinásobný polský reprezentant z let 1996-2002 Kucharski byl Lewandowského manažerem deset let do roku 2018. Nejlepší fotbalista Evropy letošního roku tvrdí, že mu žádné peníze nedluží.