Asi bylo chybou, že jsme některé hráče hodili do vody, přiznal Šilhavý po prohře s Němci

Upřímnost reprezentačního kouče po porážce v přípravném duelu s Německem ctila. „Nějaké možnosti jsme sice v závěru měli, ale asi by nebylo zasloužené, kdybychom vyrovnali,“ glosoval Jaroslav Šilhavý vystoupení svých svěřenců v Lipsku a navrch přidával: „Možná bylo i naší chybou, pro jakou sestavu jsme se v první půli rozhodli. Některé hráče jsme hodili do vody, i když ve svých klubech nehrají. A ještě proti tak silnému soupeři.“

Ve dvou větách tak vystihl dílo zkázy, které jeho týmu první poločas lipské přípravy přinesl.

„Chtěli jsme hrát aktivně a napadat soupeře, jenže jsme nestíhali, nedostupovali protihráče, po zisku míče ho hned ztráceli, dělali chyby a ani organizace hry moc nefungovala. Zvlášť, když hráči na sebe nemluvili a navzájem si nevyhověli. To i proto, že se v sestavě objevili dva nováčci Černý s Jemelkou a třeba i kluci, kteří toho s námi v poslední době tolik neodehráli. Třeba Krmenčík, třeba Novák. Nebylo to pro ně jednoduché," přiznával Šilhavý, se sázka na sestavu poskládanou z hráčů, kteří mají momentálně do standardní sestavy vesměs nebetyčně daleko, se nepovedla.

Český kouč Jaroslav Šilhavý při utkání s Němci.

Michael Robert, ČTK

A nic nepomohlo, že i Němci nastoupili ve slátané sestavě bez hráčů mnichovské Bayernu, madridského Realu, Chelsea ci Mönchegladbachu.

„Nevyšlo to, protože Němci i ve složení, v jakém nastoupili, byli silným týmem hrajícím s chutí a ve vysokém tempu. I proto naše chyby. Při prvním gólu vlastně chyba za chybo, protože jsme nevykryli prostor, pozdě jsme reagovali a střelce branky Waldschmidta nechali na malém vápnu úplně volného, co se stát nemůže a nesmí," rozebíral sérii minel, po nichž šlo domácí mužstvo do vedení.

Ani výborný Pavlenka, která jako jediný v českém výběru snesl v první půli absolutorium, v tom nedokázal Němcům zabránit. A že jinak lapil, co mohl. Gündoganovi, ale hlavně Amirimu.

„Štěstí, že zachytal tak výborně," děkoval trenér legionáři z Brém, který přijel za národním týmem jen kvůli lipské přípravě.

Český brankář Jiří Pavlenka při utkání v Německu.

Annegret Hilse, Reuters

Domácí totiž záhy poznali, kde má česká reprezentace největší problémy a začali toho okamžitě využívat.

„Tak kvalitní soupeř, jako jsou Němci, to samozřejmě vycítí, kde máme problémy my a kde má naopak šanci on. A my na naší levé straně hořeli, nechávali tam volné prostory, nedostupovali protihráče a tím jim nabízeli příležitosti," přitakával Šilhavý.

Kapitán českého týmu Bořek Dočkal (vzadu) a německý reprezentant Nadiem Amiri.

Michael Robert, ČTK

Do kontextu nepovedeného výkonu v prvním poločase zapadl i kapitán mužstva Bořek Dočkal, který už v ligových i pohárových vystoupeních v dresu Sparty naznačoval, že na podzim se s formou zatím nepotkal. I proto kritika, která se na něho snášela s snáší.

„Bořek je zkušeným hráčem, který si s kritikou poradí, i když je mi jasné, že ve Spartě se na něho jako lídra dívají jinak. U nás se ale nic nemění. V základní sestavě nastoupil proto, že jsme v ní chtěli mít někoho zkušeného. Dirigenta, o něhož by se mohli ostatní opřít. Ani pro něho to ale v prvním poločase nebylo jednoduché," musel se reprezentační kouč zastavit u Dočkala, kterého vystřídal až dvacet minut před koncem.

Němec Luca Waldschmidt mezi českými stopery Václavem Jemelkou a Jakubem Brabcem.

Annegret Hilse, Reuters

Přitom rošády, k nimž po přestávce a poté i v průběhu druhé půle sáhl, mužstvu viditelně prospěly. Výkonu a hře po příchodu Součka, Daridy, Krále, ale koneckonců i Jankta či Vydry ještě víc...

„Díky jejich zkušenostem i sehranosti byl ve druhém poločase náš výkon skutečně lepší. Hra vypadala už trochu jinak a začala se vyrovnávat. Ke konci jsme měli nějaké možnosti, ale kdybychom vyrovnali, zasloužené by to asi nebylo," připomněla Šilhavému příprava s Německem v mnohém přátelský zápas se Severním Irskem. Ten přišel po skvostné kvalifikační výhře nad Anglií a přinesl rázem vystřízlivění.

Rozhodli jsme se s Němci hrát rovnocennou partii, a ta odvaha někdy byla proti nám, říká Jakub Brabec

Sport.cz, FAČR

„Také tam šli hrát ti, co nenastoupili proti Anglii. V první půli jsme prohrávali už o tři góly a pak jsme po změně stran výsledek honili. I v Lipsku jsme si potvrdili, že když nejsme kompletní, silní a patřičně připravení, máme problémy. Jenže v současné době a při takovém kvantu zápasů je složité všechna utkání odehrát v jedné sestavě."

Tomáš Souček (vpravo) a Němec Mahmoud Dahoud.

Michael Sohn, ČTK/AP

Že ideální středové trio pro základní sestavu už se vyprofilovalo z trojice Souček, Král a Darida, trenér jen naznačil.

„Po zranění Dočkala toho odehráli tito tři nejvíc, takže mají k základní sestavě blízko. Není to však jen o nich, jsou tu Dočkal, Barák, Kalvach či Pavelka. To je kostra, která má blízko k nominaci i sestavě," vyhnul se Šilhavý přímé odpovědi, i když i on se v Lipsku utvrdil, že právě na zmiňované trio musí vsadit.

V nastávajících zápasech Ligy národů v Plzni v neděli proti Izraeli a pak ve středu proti Slovensku určitě. Zvlášť, když šance na vítězství ve skupině a postup do elitní divize navzdory bodovým ztrátám se Skotskem stále žije.