Patnáct zápasů, skoro sto zranění. Trenér Tuchel zdůvodňoval, proč v Paříži vyrostly barikády

„V Paříži vyrostly barikády,“ glosoval německý tisk taktiku, kterou jejich krajan na trenérské lavičce Paris Saint-Germain Thomas Tuchel zvolil v úterním duelu základní skupiny Ligy mistrů proti Lipsku. Samozřejmě proto, že pro francouzského mistra šlo vzhledem ke konstelaci ve skupině o zápas nesmírně důležitý a pro něho samotného dost možná existenční. Nejspíš by ho totiž čekal předčasný konec pařížského angažmá, kdyby jeho svěřenci partii s Lipskem nezvládli a jejich šance na postup do osmifinále tak devalvovaly.

„Nebudu se omlouvat. My chceme a umíme hrát útočně, což jsme už mnohokrát dokázali. Ale někdy to prostě není možné," reagoval Tuchel na výčitky, že jeho tým po rychle vstřeleném gólu jen bránil výsledek a závěr střetnutí dohrával dokonce s pět obránci. I proto to schytává ze všech stran, i proto se mohl třeba na stránkách L Équipe dočíst, že šlo o nejhorší výkon mužstva od roku 2011, kdy klub převzali katarští majitelé.

„Od začátku sezony jsme odehráli jedenáct ligových střetnutí a čtyři utkání Champions League a za tu dobu nás postihla snad stovka zranění. V mých analýzách vychází průměrně sedm zraněných na zápas," připomínal německý kouč zdecimovaný hráčský kádr, který má k dispozici.

„Verratti nastoupil proti Lipsku prakticky bez tréninku. Neymar zrovna tak. Nejtěžší bylo poskládat sestavu z hráčů, kteří zápas zvládnou a fyzicky vydrží. To nejsou výmluvy, ale realita, které čelíme," bránil se Tuchel narážkám na defenzivní taktiku, kterou zvolil a která skutečně připomínala barikádu vystavěnou před Navasovou bránou.

Lipsko si s ní nevědělo rady, takže na Neymarův gól z penalty už v jedenácté minutě nedokázalo odpovědět. Znovu se ukázalo, jak moc mu schází kanonýr Timo Werner, který už hraje v Chelsea.

„Celých devadesát minut jsme byli lepším týmem, domácí žádné šance neměli. Pouze bránili, ale bránili hluboko a kompaktně, " posteskl si před kamerami Sky Sport trenér Lipska Julian Nagelsmann.

„Udělali jsme všechno proto, abychom dosáhli alespoň na remízu, jenže bohužel... A ta penalta proti nám? Prostě vtip. Nasimulovaný pád, nulový kontakt, VAR pravděpodobně sledoval jiný zápas. Teď nezbývá než vyhrát ve skupině obě zbývající utkání a doufat, že Francouzi nevyhrají své zápasy," rozebíral situaci v tabulce.

Vedoucí Manchester United má po čtyřech kolech na kontě devět bodů, Paris SG a Lipsko šest, čtvrtý Basaksehir Istanbul tři. Už duely, které jsou na programu v příštím týdnu, mohou mnohé rozřešit, nebo alespoň řešení naznačit.

Trenér bundesligového Lipska Julian Nagelsmann.

Twitter

Lipsko hraje v Turecku s Basaksehirem Istanbul, Paris SG se představí nad Old Trafford v klání s Manchesterem United.

„Všechno je ve skupině stále otevřené a my máme pořád šanci, abychom postoupili," optimisticky prohlašoval po prohře v Paříži francouzský legionář ve službách Lipska Christopher Nkunku.

„Pro nás to bude na Old Trafford další velké finále," narážel kouč Paris SG Thomas Tuchel na srpnové finále loňského ročníku Ligy mistrů v Lisabonu proti mnichovskému Bayernu.

„Připravíme se na něj, nachystáme si plán. Pokud na tom budou naši hráči lépe než před zápasem s Lipskem, odehrajeme proti Manchesteru United určitě lepší utkání. Pokud ale budeme nuceni zase bránit, znovu to uděláme. Budeme k tomu potřebovat samozřejmě i štěstí. V prvním střetnutí v Lipsku jsme ho neměli, v odvetě jsme si ho trochu vybrali."