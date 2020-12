Katastrofa! Favre si po debaklu Dortmundu se Stuttgartem nebral servítky

Úvodní poločas přitom skončil 1:1. Hosty poslal do vedení z penalty Silas Wamangituka, za domácí vyrovnal Giovanni Reyna. Po změně stran se však prosadili znovu Wamangituka, Philipp Forster, Tanguy Coulibaly a Nicolás González. Dortmund doma prohrál třetí ligové utkání za sebou.

"Bylo to katastrofa, bylo to zlé. Nedařilo se nám získávat míče. Udělali jsme příliš mnoho chyb. Těžko se to vysvětluje. Pokud se vám nedaří vyhrávat balony, myslím tím celému týmu, máte problém. Stuttgart hrál dobře, ale my byli hodně hodně bídní. To vám neprojde," citoval Favreho klubový web.

"Stuttgart hrál v první půli dobře, ale podařilo se nám srovnat. Ve druhém poločase jsme chtěli být lepší. Pak jsme ale inkasovali lajdácký gól, který mužstvo nalomil. Neměli jsme na to," uvedl švýcarský kouč.

Servítky si nebral ani záložník Marco Reus. "Musíme uznat, že jsme si takovým rozdílem zasloužili prohrát. Stuttgart nám ukázal, jak jsme chtěli hrát, hrál bojovně, kompaktně. Při ztrátě míče okamžitě změnil způsob hry a v útoku si vedl opravdu dobře," řekl.

"Jednoduše jsme ve všem zaostávali. Byl to těžký zápas. Musíme to vstřebat. Takhle bychom se doma neměli prezentovat. Musíme si o tom promluvit a zdůraznit chyby," konstatoval Reus.

Gonzalez trifft in der Nachspielzeit für den VfB. Danach ist die Partie beendet. #BVBVFB pic.twitter.com/SIeetS71Ku — Borussia Dortmund (@BVB) December 12, 2020

Stuttgartu po druhé ligové výhře za sebou chybí na Dortmund jen dva body. "Na výkon týmu jsem pyšný. V prvním poločase jsme možná měli zvýšit vedení. Tím, jak mužstvo hrálo po přestávce dominantně a sebevědomě, ukázalo neuvěřitelnou mentalitu. To podtrhuje charakter, který tým má. Hrajeme jako tým," prohlásil pro web VfB americký kouč italského původu Pellegrino Matarazzo.