Nejvíc jsem trpěl v bratislavské šatně, ohlíží se Darida za končícím rokem

Ve většině podzimních utkání Ligy národů vedl Vladimír Darida českou fotbalovou reprezentaci jako kapitán. A stejně jako předtím v kvalifikaci mistrovství Evropy ji dovedl k postupu, tentokrát do elitní ligy A. Přes všechny trable způsobené koronavirem tak hodnotí končící rok z pohledu reprezentace pozitivně. Zato s jeho mateřskou Herthou Berlín je to mnohem horší, jak přiznal v exkluzivním rozhovoru pro Sport.cz a Právo.

Konec roku se blíží, užil jste si vůbec nějaké volno?

Měli jsme necelý týden, ještě 21. prosince jsme trénovali a přípravu jsme začali znovu 27. prosince. Vánoce jsme strávili s rodinou v Berlíně. Nikam jsme nemohli, protože v hlavním městě Německa platí přísná hygienická opatření. Když město opustíte, i když při návratu předložíte potvrzení o negativním testu, stejně musíte na pět dní do karantény. Nařízení klubu bylo jasné, neopouštět Berlín, abychom se mohli hned po Vánocích zapojit do přípravy.

Česká reprezentace vyhrála skupinu Ligy národů a postoupila mezi evropskou elitu. Ohlédnutí za rokem 2020 bude nejspíš pozitivní...

Určitě, podařilo se nám vyhrát skupinu a postoupit přesto, že nám srazy komplikovaly problémy s kovidem a karantény. Byl to hodně turbulentní podzim, ale zvládli jsme ho perfektně. Příjemně na to navázal i los kvalifikace mistrovství světa. Máme ve skupině Belgii, nejlepší tým na světě podle žebříčku FIFA, a velmi atraktivní Wales. Estonsko a Bělorusko by měli být hratelní soupeři.

Český záložník Vladimír Darida zpracovává balon během utkáním Ligy národů proti Izraeli.

Vlastimil Vacek, Právo

Neměli jste přeci jenom po dvou porážkách od Skotů obavu, že na první místo nedosáhnete?

Samozřejmě ano. U té první jsme, bohužel, nebyli. Duel ve Skotsku jsme pak odehráli dobře, ale nepodařilo se nám dát branku, i když šance jsme měli. Byl to celkově smolný zápas, alespoň remíza by byla lepší. Takhle jsme potřebovali pomoc soupeřů. Při listopadovém srazu nás i Skoty čekaly dva poslední zápasy. Věřili jsme, že když Izrael a Slováky doma porazíme, oni u nich klopýtnou. To se také stalo.

Český záložník Vladimír Darida po boji se Severními Iry.

Vlastimil Vacek, Právo

Kdy vám bylo v průběhu Ligy národů nejhůř?

Hned na začátku, když jsme vyhráli 3:1 na Slovensku. Trenér přišel do kabiny a oznámil nám, že z rozhodnutí hygieny kvůli koronaviru se sraz rozpouští a proti Skotům hrát nebudeme. Všichni jsme byli zdrcení, chtěli jsme hrát. Místo toho jsme se rozešli a museli do karantény. Zápas jsem sledoval v Berlíně v televizi a trpěl jako každý hráč, který nesmí nastoupit. Kluci to odbojovali, bohužel prohráli, ale nejen já jsem věřil, že zbytek Ligy národů zvládneme.

V čem byla síla českého týmu, který ani v jednom utkání nemohl nastoupit v nejsilnější sestavě?

V soudržnosti. Máme silný tým a kvalitní hráče na lavičce, cítím to od našeho loňského vítězství v Edenu nad Anglií. Vzrostlo nám zdravé sebevědomí, věříme si i na ty nejsilnější soupeře. Dokážeme vyhrávat velké zápasy. Stále se zlepšujeme, věřím, že to bude gradovat na mistrovství Evropy.

Vladímír Darida (vlevo) v dresu berlínské Herthy si užíval sladké vítězství v derby.

Hertha Berlín

Blíží se jaro a v březnu vás čekají kvalifikační zápasy s Estonskem, Belgií a Walesem, a v červnu evropský šampionát a na něm Skotsko, Chorvatsko a Anglie. Nebudou se dvě velké akce míchat v hlavě?

Je to zvláštní situace, ale evropský šampionát byl o rok odložený, takže program je hodně nahuštěný. Určitě z toho zmatek v hlavách mít nebudeme. Jsme natěšení na šampionát, ale i soupeře v kvalifikaci. Věřím, že obě akce zvládneme s dobrými výsledky. Hlavně abychom byli všichni zdravotně v pořádku. Doufám, že situace se celkově uklidní a obě akce se uskuteční, pokud možno s diváky. Vrcholem bude šampionát, ale nepodceníme ani kvalifikaci, naopak bude dobré, když před ním absolvujeme tři ostré zápasy. Je to lepší než hrát přáteláky.

Z pohledu reprezentace byl končící rok úspěšný, ale z pohledu Herthy asi ne...

Se čtrnáctým místem v tabulce rozhodně nejsme spokojení, ale nehrajeme špatně, silným soupeřům dokážeme vzdorovat a herně se jim i vyrovnáme. To platilo na Bayernu, v Lipsku, první půli s Dortmundem, ale i s Leverkusenem a Mönchengladbachem. Jenže bodů z toho bylo hrozně málo. Bohužel ty jsme ztráceli i se soupeři, které bychom měli porážet. Mrzí především domácí porážky.

Znamená to, že prvořadým jarním cílem bude záchrana, vyšší si nekladete?

V létě došlo k mnoha změnám, mužstvo se dávalo dohromady. Věřím, že krátká zimní pauza nám pomohla. Začínáme už 2. ledna doma se Schalke, pak jedeme do Bielefeldu a potom do Kolína nad Rýnem. To jsou tři klíčové zápasy pro úvod jara. Tito soupeři jsou v tabulce pod námi a potřebujeme s nimi získat maximum bodů, aby se nám lépe dýchalo a vzdálili jsme se sestupovým příčkám. Chceme klid, zbavit se stresu a dál se uvidí.