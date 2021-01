Gebre Selassie se stal legendou Brém. Radost ale nemůžu mít žádnou, přiznává bývalý reprezentant

„Prohra mi pocit po zápase úplně pokazila. Pochopitelně jsem věděl, o kolikátý můj zápas se jedná a že jsem překonal Claudia, jenže po takovém výkonu z toho člověk v daný moment nemůže mít radost vůbec žádnou," přiznal Gebre Selassie jako kapitán Brém. „Prohráli jsme opravdu ostudným způsobem. První poločas byl z naší strany velmi špatný," dodal zkušený obránce.

Za Werder v nejvyšší německé soutěži odmakal 251 utkání. Žádný cizinec jich nemá na svém kontě víc. Na druhé místo tak odsunul i klubovou ikonu Pizarra a slavný Peruánec mu k blížící se metě osobně gratuloval. S předstihem už před Vánoci, když se viděli po utkání s Bayernem Mnichov. Momentálně rodákovi z Třebíče patří na historickém žebříčku hráčů s nejvíce starty za Brémy 19. pozice. Teoreticky si může ještě o tři místa polepšit.

Fotbalista Werderu Brémy Theodor Gebre Selassie uprostřed slaví gól v pohárovém zápase s Hannoverem

Hartmann Ronny, ČTK

„Dovedu si představit, že kdyby ten zápas dopadl lépe, celé by to bylo příjemnější. Za normální situace bych uspořádal nějakou týmovou večeři, což by se určitě hodilo. Teď však můžu nanejvýš objednat nějaký jídlo na stadion, což není ono. Bohužel," připomněl přísná koronavirová opatření.

Pozice nejlepšího cizince v historii tradičního německého klubu si však pochopitelně považuje. „Když jsem se dostal na milník dvě stě zápasů za klub, tak mi novináři začali předhazovat různé statistiky. Připomínali, že můžu dosáhnout na to, abych odehrál nejvíce zápasů jako cizinec. V tu chvíli jsem si říkal, že by to nebylo vůbec špatný, protože jako obránce asi nebudete trhat gólové rekordy, pokud tedy nejste Sergio Ramos," přiznal bývalý český reprezentant, jenž na severu Německa hraje nepřetržitě od roku 2012.

„Ale neupínal jsem se na to, protože by mi to karma akorát tak vrátila zraněním. Na podzim jsem se však cítil relativně dobře a věřil, že bych na tuhle metu mohl dosáhnout. Je fajn, že to vyšlo, ale radovat se z toho aktuálně nejde. Doufám, že později na to ještě čas bude," pověděl 34letý mistr české ligy s Libercem, před nímž je poslední půlrok v klubu na břehu řeky Vezery. Po sezoně se totiž vrací do Čech. A věří, že se bude moci rozloučit před fanoušky na tribunách. „Je to takové moje zbožné přání, byť nevím, zda úplně reálné," uzavřela ikona Brém.