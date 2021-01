Frankfurt získal zpět z Realu na hostování útočníka Joviče

Frankfurt nad Mohanem získal zpět z Realu Madrid na hostování svou bývalou útočnou hvězdu Luku Joviče. Třiadvacetiletý srbský fotbalista se vrací do Eintrachtu na jarní část sezony.

Jovič působil ve Frankfurtu v letech 2017-2019. Během dvou ročníků odchovanec Crvené Zvezdy Bělehrad nastřílel 36 gólů a předloni v červnu přestoupil za 60 milionů eur do Realu.

V Madridu podepsal Jovič smlouvu do roku 2025, ale do sestavy "Bílého baletu" se neprosadil. V této sezoně ho trenér Zinédine Zidane postavil jen do čtyř ligových zápasů.