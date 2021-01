To byl mejdan. Patnáct spoře oděných žen, alkohol, hudba, řev! Bylo to jinak, tvrdí hvězda bundesligy

Vše se odehrálo v noci ze soboty na neděli v horním patře kavárny Extrablatt u jezera Baldeney. Policie podle Bildu začala monitorovat situaci na udání zhruba ve 2.30 h.

Z místnosti se ozývala hudba, okna zatažena červenými závěsy, nechyběly vodní dýmky a alkohol. Policisté tam objevili 23 osob ve věku 21 až 41 let. Jinak řečeno patnáct spoře oděných žen a osm mužů. Bez roušek, a to se rozumí - bez dodržování rozestupů.

Trest je zřejmý - účastníkům hrozí pokuta 250 eur. Ale v jednom směru by mohlo přijít i něco horšího. Bundesliga se hraje na zvláštní povolení a její hráč se zřejmě pustil do dobrodružství, které s výjimkou příliš nekoresponduje...

Vedení Borussie záhy oznámilo, že útočník byl preventivně vyřazen z týmu na včerejší zápas s Brémami. Sám Embolo se pustil do vysvětlování na Instagramu. Na jedné straně se omluvil, ale zároveň dění popisoval jinak.

„V neděli v noci po návratu ze zápasu ve Stuttgartu jsem jel s kamarádem do Essenu, abych tam sledoval basketbal. To byla chyba v dnešní době. Bylo to ode mě hloupé a omlouvám se za to," napsal švýcarský reprezentant. Že by se účastnil nějakého večírku, rozhodně popíral. „Byt, ve kterém jsem se nacházel, byl v bezprostřední blízkosti místa, kde se tato párty konala. Policie mě našla v bytě a zaznamenala mé osobní údaje," napsal. ale posléze se objevily nové informace - že do sousedního bytu se zřejmě dostal přes přilehlou střechu právě z prostoru, kde mejdan probíhal.