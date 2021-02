Augsburg - Leverkusen 1:1 Leverkusen vydřel v nastavení bod, Hoffenheim rozdrtil Brémy

Augsburg poslal do vedení kuriózním způsobem Florian Niederlechner. Brankář Niklas Lomb při snaze o odkop netrefil míč a domácí útočník pohodlně zakončil do odkryté branky. Z poslední akce zápasu ale srovnal Tapsoba, který si z pozice stopera naběhl před branku a pohotově uklidil do sítě centr z pravé strany.

Schick se tentokrát neprosadil a nenavázal na gól z posledního ligového utkání proti Mohuči a na dvě trefy ze zápasu Evropské lize na hřišti Bernu. Bayer vyhrál v tomto roce jen dvě z devíti bundesligových utkání a je pátý, Augsburgu patří 13. pozice.

Lipsko vedlo po výstavní ráně z dálky z kopačky Marcela Sabitzera. Kapitán druhého celku bundesligy si připsal v závěru ještě asistenci na trefu Williho Orbana, třetí gól přidal Nordi Mukiele.

Záložník Vladimír Darida zůstal celý zápas na lavičce Herthy. Jeho tým nevyhrál osm utkání v řadě a je na 15. místě.

Německá fotbalová liga - 22. kolo: Augsburg - Leverkusen 1:1 (5. Niederlechner - 90.+5 Tapsoba) Hertha - Lipsko 0:3 (28. Sabitzer, 71. Mukiele, 84. Orban) Hoffenheim - Brémy 4:0 (26. Bebou, 44. Baumgartner, 49. Dabbur, 90. Rutter) Sobotní zápasy