Mönchengladbach - Leverkusen 0:1 Schick rozhodl o výhře Leverkusenu, Kadeřábek i Darida nahrávali. Šlágr pro Bayern

Schick měl možnost skórovat už v první půli při dorážce střely Moussy Diabyho, úspěšný byl ale až v 76. minutě.

Po dalším Diabyho průniku vyrazil brankář míč před sebe a Schick šajtlí zlomil bezbrankový stav. Borussia čeká na ligové vítězství už šest zápasů.

Patrik Schick a jeho rozhodující gól proti Monchengladbachu pic.twitter.com/z0gN1HbKuH — Antonio (@Antonio56325608) March 6, 2021

Kadeřábek na sebe poprvé upozornil po osmi minutách hry, kdy si na křídle přehodil míč na slabší levou nohu a centrem našel Christopha Baumgartnera, jenž střelou pod břevno poslal Hoffenheim do vedení. Patnáctým gólem v sezoně pak vyrovnal čtvrtý nejlepší střelec bundesligy Wout Weghorst, chvíli před poločasem ale přichystal odpověď opět Kadeřábek. Skákavý míč tentokrát z pravé nohy sice Ihlas Bebou na bližší tyči netrefil, zabíhající Andrej Kramarič už ale ano.

Patrik Schick z Leverkusenu střílí jediný gól v zápase na hřišti Mönchengladbachu.

Wolfgang Rattay, Reuters

Herthy doma s Augsburgem prohrávala už od druhé minuty, ale Darida po uplynutí hodiny hry načal obrat. Hosté nechali českého záložníka naběhnout na vysoký míč za obranu a téměř z brankové čáry odcentrovat na zakončujícího Krzysztofa Piateka. V 87. minutě pár sekund po Daridovu odchodu ze hřiště rozhodl z penalty Dodi Lukebakio. Augsburg nastoupil bez Tomáše Koubka a Marka Suchého, oba zůstali nevyužitými náhradníky.

Mnichovští obhájci titulu ve šlágru kola záhy prohrávali. Po dvou minutách hry se s pomocí teče trefil Erling Haaland a o chvíli později slavil dvacetiletý Nor už čtvrtou branku do sítě Bayernu v sezoně. Vyrovnání ale ještě do přestávky zařídil nejlepší kanonýr soutěže Lewandowski. Polský reprezentant nejprve využil přihrávku Leroye Saného a druhý gól dal z penalty.

Útočník Bayernu Mnichov Robert Lewandowski oslavuje jeden ze svých tří gólů proti Dortmundu.

Guenter Schiffmann, Reuters

Po změně stran Bayern pokračoval v tlaku, ale rozhodl až v závěru. V 88. minutě obrana Borussie špatně odvrátila míč z pokutového území a Leon Goretzka dokonal obrat. Lewandowski pak z rychlého kontru zkompletoval hattrick a vylepšil si skvostnou statistiku o 31. gól v 23. ligovém utkání. K vyrovnání bundesligového rekordu v počtu branek za sezonu, který drží legendární útočník Bayernu Gerd Müller, zbývá dvaatřicetiletému kanonýrovi devět branek.

Lipsko hladkou výhrou natáhlo vítěznou ligovou šňůru na šest zápasů. Postarali se o to Christopher Nkunku a po změně stran Alexander Sörloth a Emil Forsberg. S jednobodovým náskokem budou "Rudí býci" čekat na odpověď Bayernu v ligovém šlágru s Dortmundem.