Lipsko získalo nizozemský fotbalový talent Brobbeyho z Ajaxu

Nizozemský fotbalový talent Brian Brobbey odejde po sezoně zadarmo z Ajaxu Amsterodam do Lipska. Bundesligový klub se už s devatenáctiletým útočníkem dohodl na čtyřleté smlouvě do roku 2025.

Brobbey, jenž urostlou postavou připomíná belgickou hvězdu Romelua Lukakua, debutoval v A týmu Ajaxu loni v říjnu a hned skóroval. Zatím za tým vstřelil dva góly v nizozemské nejvyšší soutěži a dva v Evropské lize, naposledy ve čtvrtek v při výhře 3:0 nad Young Boys Bern.

Avizovaný Brobbeyho odchod do Lipska vedl k roztržce mezi sportovním ředitelem nizozemského svazu Nicem-Janem Hoogmou a jeho protějškem z Ajaxu Marcem Overmarsem. Hoogma dvojnásobnému mistru Evropy do 17 let změnu prostředí doporučil, zatímco Overmars se snažil s talentovaným útočníkem ghanského původu dohodnout na prodloužení končící smlouvy.