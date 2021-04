Fotbalisté Herthy včetně Daridy musí kvůli koronaviru na dva týdny do karantény

Zástupci Herthy už dopoledne zveřejnili, že pozitivní testy měli trenér Pál Dárdai, asistent Admir Hamzagič a útočník Dodi Lukebakio. Večer se potvrdila nákaza i u obránce Marvina Plattenhardta.

Podle dopoledního prohlášení Herthy jsou Dárdai, Hamzagič i Lukebakio bez příznaků a okamžitě byli umístěni do izolace. Do karantény kvůli kontaktu s nakaženými musel i další asistent Andreas Neuendorf. Zbytek týmu byl z preventivních důvodů umístěn do společné izolace, kterou měl do 28. dubna opustit pouze kvůli tréninkům a zápasům.

Po dalším potvrzeném případu ale musela Hertha jako první z německých klubů do kompletní karantény a v závěru sezony jí v bojích o záchranu čeká nahuštěný program.

Berlínskému celku momentálně patří 15. místo, které jako poslední zaručuje záchranu. Od barážové 16. příčky ho dělí pouze skóre a od sestupových pozic tři body. Mohuč je čtrnáctá.