Německý mistr světa Khedira po sezoně ukončí kariéru

Khedira začínal s fotbalem ve Stuttgartu a v sezoně 2006/07 pomohl VfB vyhrát německou ligu. V letech 2010 až 2015 s Realem Madrid vybojoval triumf v Lize mistrů nebo španělský titul, během následujícího angažmá v Juventusu Turín se stal mimo jiné pětkrát mistrem italské ligy.

Zkušený středopolař letos přispěl k záchraně Herthy v německé nejvyšší soutěži, i když vinou zranění zasáhl jen do osmi ligových zápasů. Hráč se 77 reprezentačními starty kariéru v národním týmu uzavřel v roce 2018.

"Je to hodně těžký krok a nemluví se mi o něm snadno, ale je to správné rozhodnutí. Patnáct let v profesionálním fotbalu na mně zanechalo stopy a musím upřímně posoudit, co můžu a nemůžu. Nakonec převáží vděčnost za všechno, co jsem mohl zažít," uvedl Khedira na tiskové konferenci.