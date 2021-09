Bývalý kapitán reprezentace Darida: Návrat neplánuji. Nejsem ten typ, co se loučí a zase vrací

Jak se máte v Berlíně?

Díky za optání, docela dobře, když nepřemýšlím o fotbale, myslím tím klubovém.

V tuhle chvíli byste se se spoluhráči z národního týmu chystal na reprezentační kvalifikační dvojzápas...

(směje se) Je to zvláštní, až divný pocit po tolika letech chybět na srazu. S klukama jsem ve spojení, samozřejmě jim budu fandit, budu na dálku s nimi a snad uvidím zápasy v televizi. Svého rozhodnutí ale nelituji, dlouho jsem ho zvažoval. Chci být co nejvíc s rodinou, vždyť jsem během roku nebyl doma třeba 140 dní, podstatnou část s reprezentací.

Když jste se loučil, trenér Jaroslav Šilhavý řekl, že do národního mužstva máte dveře kdykoliv otevřené. Neříkáte si, že kdyby bylo hodně zle, tak se vrátíte?

S trenérem Šilhavým jsme si telefonovali a mluvili i na tohle téma. Jednou jsem se rozhodl a to platí. Když jsem řekl, že končím, věděl jsem, jaké to bude mít důsledky i pro mne, že při srazech, alespoň ze začátku budu svým způsobem trpět. Nejsem ten typ, co se loučí a zase vrací. Myslím si, že kvalitních záložníků je k dispozici dost.

Jak vidíte, už jako nezúčastněný, šance národního týmu v duelech s Běloruskem a v Belgii?

Budou to nesmírně důležité duely. Po prohře ve Walesu potřebujeme co nejvíc bodů, abychom se ve skupině vrátili do hry třeba i o první místo. Určitě musíme doma porazit Bělorusko, které ale rozhodně není jednoduchým soupeřem, a v Bruselu se pokusit o zázrak, tedy porazit Belgii. Tím neříkám, že bod by také nebyl dobrý. Je to jasný favorit skupiny, i když mu chybí tvůrce hry De Bruyne. Vrací se Eden Hazard, který už je fit a hraje i v Realu. Ale naše mužstvo i přes velké absence má pořád velkou sílu.

Nemohu se nezeptat na Herthu, která je v tabulce bez bodu poslední...

Takhle jsme si začátek nové sezony rozhodně nepředstavovali, je poněkud hororový.

To jste se nijak neposílili?

Ale ano, a velmi dobře. Změn bylo hodně. Přišli záložníci Kevin Princ Boateng z Monzy, bratr známého Jéroma z Bayernu, Seat Serdar ze Schalke, Jürgen Ekkelenkamp z Ajaxu, pravý bek Marco Richter z Augsburgu, a útočníci Stevan Jovetič z Monaka a Ishak Belfodil z Hoffenheimu. Odešel nám naopak tvůrce hry Matheus Cunha do Atlétika Madrid.

Jak se chcete z posledního místa dostat?

Máme kvalitní mužstvo, které je silné, ale došlo ke zmíněným změnám, sehráváme se. Věřím, že to je o jednom povedeném zápase, a pak to půjde. Doufám, že se vrátím do základní sestavy, zatím jsem odehrál deset minut, na což nejsem zvyklý. Dělám pro to maximum. Důležité je, abychom předchozí výsledky hodili za hlavu, zejména pětigólovou porážku na Bayernu, a nedostali se do zbytečného stresu. Věřím, že se dáme rychle dohromady, k čemuž by nám měla pomoct i reprezentační pauza.