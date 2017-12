Útočník Wagner přestoupil z Hoffenheimu do Bayernu

Útočník Sandro Wagner přestoupil z Hoffenheimu do Bayernu Mnichov, kde začínal fotbalovou kariéru. Obhájce titulu s třicetiletým německým reprezentantem podepsal smlouvu do června 2020. Podle médií Hoffenheim za Wagnera dostane 13 miliónů eur (asi 334 miliónů korun).

"Jsem šťastný. Má dlouhá cesta právě skončila a mohu se konečně vrátit domů. Bayern je nejlepší klub v Německu a jeden z nejlepších na světě. Když jsem tuto nabídku dostal, dlouho jsem o ní nepřemýšlel," řekl Wagner pro web staronového zaměstnavatele.

Rodák z Mnichova přišel do Hoffenheimu, kde působí i český obránce Pavel Kadeřábek, v červnu 2016 a nastřílel 15 bundesligových branek. Po odchodu z mateřského bavorského celku Wagner hrával také za Duisburg, Brémy, Kaiserslautern, Herthu Berlín a Darmstadt.

V Bayernu by hráč se sedmi reprezentačními starty a pěti góly měl především krýt záda Robertovi Lewandowskému. Polský kanonýr si nedávno do médií postěžoval, že za něj trenér nemá alternativu do ofenzívy.