Za trapnou komedii schytal tvrdý trest! Teatrální pád vyšel trenéra draho

Herrlich se hned po zápase, který Bayer vyhrál 1:0, omluvil, postih od svazové disciplinární komise ho však neminul. "Stalo se to v afektu. Vypadalo to určitě hloupě a chci se za to omluvit. Stydím se," litoval hned po utkání šestačtyřicetiletý kouč. Dnes pokorně dodal, že pokutu přijímá.

Herrlich se stal terčem posměchu 20. prosince v 75. minutě pohárového osmifinále, kdy Leverkusen držel těsné vedení. Míč mířící za čáru si nejprve nechal projít mezi nohama, snad aby získal čas. A pak nasimuloval pád poté, co do něj lehce strčil Denis Zakaria, neboť mu stál v cestě.