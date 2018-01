České duo v Brémách září! Ale spokojeni nejsme, říká Gebre Selassie a chválí Pavlenku

„Je fajn, že nám to v zápase přineslo alespoň bod. Ale jinak vzhledem k tomu, že šlo o domácí utkání a tomu, v jaké situaci se nacházíme, s tím nejsme nikdo spokojen, protože jsme v podstatě ztratili dva body," konstatoval obránce Theo Gebre Selassie po prvním jarním utkání v boji o záchranu.

„Hoffenheim má určitě svou kvalitu a když se člověk podívá z pohledu tabulky, jak si obě mužstva stojí, tak si může říci, že dobrý, ale i tak s tím prostě nepanuje spokojenost. Po průběhu druhého poločasu bylo ve hře určitě víc, i když jsme měli také štěstí, když nás Pavlas opět podržel," dodal pětačtyřicetinásobný český reprezentant.

Po přestávce zářilo české duo

Werder se pohybuje v nepříjemném sestupovém pásmu na barážové pozici a jarní část potřeboval dobře odstartovat. Jenže v poločase po hlavičce Hübnera prohrával.

Po přestávce však přišly velké chvíle českého dua. V 63. minutě propadl po rohu míč ke Gebre Selassiemu a po jeho následné střele se balón odrazil od břevna za brankovou čáru.

„Proběhlo to strašně rychle. Měl jsem štěstí, že to propadlo tam, kam jsem doufal. Trochu ve mně nejprve hrklo, abych nepřestřelil bránu, ale dlouho jsem se nestrachoval. Odrazilo se to od břevna a viděl jsem, že to jde do branky. Byl jsem celkem blízko brankáře a soustředil se, abych netrefil někoho před sebou," popsal svou druhou trefu v ročníku po rohovém kopu.

A hned vzápětí se blýskl Pavlenka. Útočník Andrej Kramarič pravděpodobně ještě teď nechápe, jak mu český gólman vzal jistý gól. Pálil po přízemní přihrávce z pravé strany úplně sám z malého vápna. Mrštný Pavlenka se však stihl bleskově přesunout od levé tyče a ránu lapit.

„Udržel nás ve hře. Kdyby se pár minut po našem vyrovnání dostali znovu do vedení, mohlo to vypadat jinak, zase bychom asi doháněli jen ten bod. Takhle jsme mohli do poslední minuty hrát o vítězství," pochválil svého krajana 31letý obránce.

„Pavlas nás v celé sezóně podržel ve spoustě utkání. V Brémách panuje absolutní spokojenost s jeho přestupem," dodal bývalý hráč Liberce, který v Německu kroutí již šestou sezónu.

Gebre Selassie: Proti Bayernu máme šanci

Pavlenka, který do Brém přestoupil v létě z pražské Slavie, navázal na skvělý podzim, v němž vládl několika statistikám německé soutěže. V hodnocení oficiálních stránek bundesligy je na prvním místě co do účinnosti zákroků i v počtu pochytaných střel.

A vylepšit své statistiky může hned v následujícím kole. Werder čeká těžký zápas na hřišti Bayernu Mnichov.

„Díval jsem se na jeho poslední zápas s Leverkusenem (Mnichov vyhrál 3:1) a v prvním poločase měli problémy. Když budeme hrát jako Leverkusen v prvním poločase a vydrží nám to celý zápas, je tam možné něco uhrát. Když tam byl Guardiola, byl to opravdu nadlidský úkol, teď když budeme hrát fakt dobře a budeme mít i trochu štěstí, můžeme si odtamtud něco odvézt," doufal Gebre Selassie.