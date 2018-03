Fotbalista Bolt je hitem. Za Dortmund si zahraje, věří někteří fanoušci

Slavný sprinter zřejmě myslí svůj přestup od atletiky k fotbalu vážně. Osminásobný olympijský šampión Usain Bolt se na tréninku Borussie Dortmund neztratil. Bookmakeři tedy vypsali zábavné kurzy, za jaký slavný klub by si mohl zahrát. Někteří tipéři vzali jejich výzvu zcela vážně. U Borussie nyní svítí nabídka 20:1, což signalizuje jistou pravděpodobnost, i když malou.

Slavný jamajský sprinter si s třetím týmem bundesligové tabulky zatrénoval poprvé ve čtvrtek ještě za zavřenými dveřmi a během pátku už za přítomnosti médií a diváků. Při hře například jednomu ze soupeřů se štěstím prostrčil míč mezi nohama a dal takzvané jesle, posléze dokonce hlavou skóroval.

Otázka tedy zní jasně. Nastoupí Usain Bolt za některý ze slavných evropských fotbalových klubů? Bookmakeři Tipsportu se pustili do zábavné hry, kdo by mohl slavného atleta angažovat. Ještě ve čtvrtek se kurzově zdálo, že jde spíš o nadsázku a zbožné přání Boltových fanoušků a sponzorů. Nejblíže měl v kurzu 50:1 do Borussie Dortmund. Jenže v pátek sázkaři okamžitě zareagovali na jeho první veřejný trénink s mužstvem.

"Možná viděli přenos z tréninku a Boltův výkon je přiměl k sázce. Přijali jsme totiž několik desítek tiketů na Boltovo angažmá v Dortmundu a kurz musel dolů. Nyní je Bolt v nabídce 20:1," avizuje Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Boltův vysněný klub Manchester United má v nabídce kanceláře kurz 50:1. Do nabídky zařadili bookmakeři i top české kluby Plzeň, Slavii a Spartu. Tam by mohl mít Bolt paradoxně výkonnostně nejblíže, přesto mají nejvyšší kurzy. "Bolt je světový fenomén, pokud nastoupí, tak za některý z velkoklubů," je přesvědčen Urbanec.