Pavlenka je nejlepší! Češi tu dělají vašemu fotbalu výbornou reklamu, pochvalují si fanoušci Brém

Do třetí hodiny odpolední zbývá fůra času. Přesto se okolo jednoho z mnohých tréninkových hřišť u Weser-Stadionu srocují první fanoušci. Terč jejich zájmu je nabíledni. Fotbalisté Brém.

V minutu M se jejich počet blíží stovce. Nechybí novináři, kamery, fotoaparáty. Celkem šrumec, napadne vás. Jenže tohle je bundesliga. Deset písmen, která ve srovnání s Českem znamenají zcela jiný fotbalový svět. Herzlich willkommen!

„Ale obvykle tolik lidí na naše tréninky nechodí. Po dlouhé době neprší, je hezky a svítí sluníčko," vysvětluje Syan Vogt, jeden z dvanácti pracovníků mediálního oddělení ve Werderu. Ano, na severu Německa prý umí studený vítr od moře způsobit depresivní náladu. Jenže teď je v kraťasech a triku i při čekání na začátek tréninku příjemně.

„V Česku máte skvělé gólmany," krátí čas Vogt. A zmiňuje dva. Není těžké uhodnout, koho. Samozřejmě globální hvězdu Petra Čecha a gólmanskou kometu z Brém Jiřího Pavlenku. „Je nejlepší, fenomenální. Podle mého názoru bychom bez něj měli o hodně míň bodů," chválí rodáka z Hlučína fanoušek Hanjo Hellbusch, jenž se na přípravu přišel mrknout se synkem.

„Pavlenka chytá velmi dobrou sezónu," hodnotí další z přihlížejících Micha Alexander. A pozor, tady nejde jen o „obyčejného" fandu. Jde o bývalého německého reprezentanta v malém fotbale. Vzápětí sděluje svůj pohled na dva Pavlenkovy české spoluhráče ve Werderu - reprezentačního obránce Theodora Gebre Selassieho a zkušeného 38letého gólmana Jaroslava Drobného.

Nikoliv jen pouhá zdvořilost

„Theo v Brémách odvádí velmi dobrou práci. Sice je obránce, ale myslím, že jeho síla je hlavně ve sprintech dopředu. A Drobný? Sice nechytá, ale slyšel jsem, že je to velice „funny guy", takže bude důležitý v kabině," myslí si. A následná slova musí českým uším znít rajsky. „Všichni tři tady podle mě dělají českému fotbalu výbornou reklamu," říká o českém trojlístku z hansovního, více než půlmiliónového města.

A že to nebyla pouhá zdvořilost, je nejvíce cítit po tréninku. Mimochodem, trval přes hodinu a půl, a měl pořádný drajv. Vysoká intenzita samozřejmostí, nahrávky z první, žádné zbytečné prostoje. Do mysli se vkrádalo, že Brémy sice v příští sezóně v pohárové Evropě nebudou, jenže i nad českým mistrem by možná osm z deseti utkání zvládli.

Ale zpět k českým reprezentantům. Když odcházejí, právě Jiří Pavlenka a Theo Gebre Selassie rozdávají nejvíce podpisů. Na míč, na triko, do památníku. Samozřejmostí jsou „selfíčka". „Danke schön," děkují fandové a vzápětí spokojeně odcházejí. Pro mnohé je Werder jejich život. Teď do něj patří i trojice českých fotbalistů.