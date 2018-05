Polovinu Čechů v bundeslize mají Brémy. Těší vás to?

Jsem rád. S kluky se vidíme málo, dělám u třiadvacítky. Navíc i skauta, jsem často na cestách. Sem tam ale s Jaro Drobným prohodíme pár slov. Je dobře, že ve Werderu Čechy máme. Ne kvůli mně, že si můžu promluvit česky, ale proto, že jsou výborní.

Co říkáte na Jiřího Pavlenku, který je ve své premiérové sezóně v Německu nejlépe hodnoceným brankářem bundesligy?

Jirka nám vychytal několik bodů, pro Werder je ternem. Mívali jsme vždycky dobré brankáře, ale jakmile vylétli, přestoupili. Přejeme si, aby Jirka zůstal delší dobu. Proto ho nechci do médií příliš chválit.(směje se)

A obránce Theodor Gebre Selassie, který je v Brémách šestým rokem?

Theo míval výkonností vlny, ale v této sezóně podával stabilní výkony. Dozrál. Víte, v Německu působí hráči z mnoha zemí, fotbalově srovnatelných s Českem. Například Dánové, Finové. Jsou kvalitní. Ale Češi jsou disciplinovaní, to je jejich velké plus.

Brémy za vaší éry patřily do německé elity. Můžou se do ní v dohledné době vrátit?

Konkurovat Bayernu je nemožné. To je kolos, který si hraje vlastní soutěž. Ale těsně pod něj se dostat můžeme. Áčko převzal trenér Kohfeldt, se kterým jsem pracoval u mládeže. Máme vizi, aby v Brémách vydržel dlouhý čas, třeba deset let. Jako v minulosti Rehhagel nebo Schaaf.

Vás pozice hlavního kouče neláká?

Vždyť je mi dvaašedesát! Nejsem Heynckes, abych trénoval do osmdesáti.(směje se)

Werder je váš osudový klub. Byla jasná volba, že po kariéře pro něj budete pracovat?

Stoprocentně. Když jsem skončil s fotbalem, začínal jsem jako skaut. Nejen pro Brémy. Pracoval jsem také jako pozorovatel pro trenéra Rehhagela, se kterým jsme v Brémách dosáhli velké úspěchy. Tehdy vedl řeckou reprezentaci, konzultovali jsme spolu spoustu věcí. Nakonec vyhrál mistrovství Evropy v Portugalsku.

Semifinálová porážka z ME 2004 s Řeckem je pro Čechy, kteří tehdy pomýšleli na finále, dosud bolestná...

Otto byl vynikající stratég, dokázal se svými celky eliminovat i kvalitativně lepší soupeře. Jsme velcí kamarádi, často si telefonujeme. V srpnu mu bude osmdesát, přijede do Brém, bude velká oslava.

Letos v srpnu to bude přesně 50 let, kdy jste opustil Československo. Kolikrát jste Prahu od té doby navštívil?

Poprvé až po revoluci. Zajel jsem do Střešovic, kde jsme bydleli. Pamatuji se, že naším sousedem byl tenista Jan Kodeš. Měl jsem zvláštní pocit, vrátit se po tolika letech na místo, kde jsem vyrůstal, s kamarády dělal lumpárny...

Stýskalo se vám po Praze?

Především to bylo těžké pro moje rodiče. Učinit takové rozhodnutí není legrace. Zpřetrhat všechny vazby... Nejdřív jsme byli osm měsíců v Austrálii, potom jsme se přesunuli do Německa. Usadili jsme se ve Wittenu, městečku u Dortmundu.

Byly chvíle, kdy jste emigrace litoval?

Ničeho ve svém životě nelituji. Poznal jsem život nahoře i dole, což se hodí. Současní fotbalisté znají jenom to nahoře, nemají žádný strach z existence.

Jaké vzpomínky jako kluk na Prahu máte?

Hrál jsem fotbal. Za Duklu, ale především na ulici. Mydlili jsme to od rána do večera. Byl jsem malý, o dvě hlavy nižší než ostatní. Ale pro mě skvělá škola, prosazoval jsem se. Škola ulice je k nezaplacení. Nynější generace ji nezná, po tréninku sáhne po počítači.

Už 22 let jste coby čtyřicátník nejstarším střelcem bundesligy. Vydrží vám primát navěky?

Je příjemné, že se moje jméno objevuje mezi rekordmany. Nevím, kdo by mě mohl překonat. V současné době hrají kluci na nejvyšší úrovni průměrně do třiatřiceti, potom si jdou vydělat na stará kolena do Ameriky nebo do Asie. O to lépe pro mě.