Csaplárovy holky daly kouči souhlas k angažmá ve Zlíně. Chce Ševce dostat do elitní šestky

V české lize je to jeho dosud nejvzdálenější štace od libereckého bydliště. Šestapadesátiletý kouč Josef Csaplár se v úterý ujal na startu letní přípravy fotbalistů Zlína. „Samozřejmě že jsem zvažoval, zda nebudu moc daleko od rodiny. Mám krásné manželství a dvě dospívající dcery. A taky těžce zdravotně postiženého kloučka. Vím, že to holky mají se mnou složité. Ony jsou hlavními hrdinkami mého příběhu o tom, že budu pracovat na Moravě. Souhlasily, a tak jsem tady," usmívá se.

Přestože předchozí angažmá v Příbrami ukončil předčasně, trénování Csaplára pořád hrozně baví. „To, proč jsem z Příbrami odešel, je jenom mezi mnou a majitelem klubu Starkou. Fotbal je ale stále můj život. Většinou trávím na stadionu celý den a ani ve Zlíně to nebude jiné," má jasno.

Z prvních tréninků má dobré pocity. Zlíňany, kteří si v uplynulé sezoně zahráli v nadstavbové části finále skupiny o Evropu, by v příštím prvoligovém ročníku rád dovedl do elitní šestky. „Proč ne? Nikdy jsem nebyl alibista, chci hrát co nejvýš. A udělám všechno pro to, aby fanoušci Fastavu měli možnost vidět fotbal, který je koukatelný, a má jiskru a vášeň. Nechci, aby moji hráči zdržovali, polehávali na trávě nebo na hřišti brečeli. To jsem razil vždycky. I v Příbrami, když mně zbyl jediný hráč a všechny další jsem si musel přivést. Nebo ve Slavii, která za mě tonula v dluzích. Od aktivní hry prostě neustoupím," říká rezolutně Csaplár, jehož největším trenérským úspěchem je titul s Libercem v roce 2002.

Trenér Josef Csaplár na tiskové konferenci fotbalového klubu FC Fastav Zlín.

Dalibor Glück, ČTK

Už ví, že se bude muset v nové sezoně obejít bez stopera Gajiče, který přestoupil do Ruska. Náhradou za něj přijde z Brna Vraštil. Na odchodu je i talentovaný bek Holík, za něhož Jablonec nabízí záložníka Janetzkého a lotyšského útočníka Ikauniekse, jenž se na jaře trápil. „Oživil bych ho," věří kouč, který v minulosti působil také v Polsku či Řecku. Doufá, že ve Zlíně zůstane útočník Poznar, jemuž vypršela smlouva. „Další posily mám vytipované. I z Příbrami. Chci ale pouze fotbalisty, kteří skutečně chtějí ve Zlíně hrát," tvrdí.

Nový formát nejvyšší soutěže s ligovou nadstavbou se Csaplárovi docela zamlouvá. „Je určitě mnohem zajímavější než ten předchozí. Tehdy odehrály týmy až trapně málo zápasů," je přesvědčený.