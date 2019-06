Čtrnáct dnů volna? Není to optimální, přemítá Vrba o krátké pauze a lebedí si nad posílením

Netají, že délka letní přestávky po zavedení nadstavby do tuzemské nejvyšší soutěže se mu pranic nelíbí. Pouhých čtrnáct dnů měla volno fotbalová Viktoria Plzeň, druhý nejlepší tým loňského ročníku. Během pondělí a úterý hráči Západočechů absolvovali zdravotní testy, ve středu se hlásili plzeňskému trenérovi Pavlu Vrbovi na středečním prvním tréninku Viktorie. „Z hlediska času nebyla dovolená optimální," připustil zkušený trenér na startu přípravy.

Přípravu jste zahájili jako první z týmů, které v loňské sezoně zabraly medailové příčky. Stihl jste si během volna odpočinout a vyčistit hlavu po loňské sezoně?

Prožil jsem příjemnou dovolenou. Navštívil jsem lidi, kteří jsou příjemní. A když se potkáváte s lidmi, s nimiž je člověk ve spojení určitou dobu a jsou na stejné vlně, tak si odpočinete. Horší by to bylo naopak.

Určitě jste během volna řešil i otázky spojené se složením vašeho kádru. Našly se vůbec dny, kdy jste na fotbal nemyslel?

Jo. To bych lhal, kdybych tvrdil, že jsem byl jen u internetu a na telefonu. Někdy jsem telefon vypnul nebo jsem se pohyboval v prostorech, kde nebyl signál. Já řešil pouze klub a doplnění mužstva. Zapojil jsem se třeba do věcí, které se vyvíjely složitěji. Staral jsem se, abychom byli dobře posílení, připravení na novou sezonu a mohli hrát o co nejvyšší příčky. Pro nás je důležité uspět v předkolech pohárové Evropy.

Fotbalisté Plzně po dvoudenních fyzických testech přípravu na novou sezonu.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Zvažoval jste hodně, jak dlouhé volno hráčům dát? Stihnou si po sezoně dostatečně odpočinout a zregenerovat za čtrnáct dnů?

Dovolená určitě nebyla optimální z hlediska času. Většinou trvá tři týdny. Ale brzy nás čeká liga a předkola Ligy mistrů, tudíž větší prostor nebyl. Hráči, kteří si plnili reprezentační povinnosti, mají však dovolenou prodlouženou, aby všichni měli alespoň čtrnáct dnů volna. Herc byl na jednom zápase slovenské jednadvacítky, takže ten se zapojí už v průběhu příštího týdne. Další kluci pak po našem zápase v Liptovském Mikuláši (22. června), ještě před odjezdem na soustředění do Rakouska.

Je stávající kádr podle vašich představ? Nebo budete usilovat ještě o další doplnění?

Myslím, že aktuálně je spíše přetlak. Máme čtyřiadvacet hráčů. Někteří kluci budou muset odejít. Podle mého názoru jsme doplnili velice dobře o hráče, kteří mají zkušenosti ze zahraničí. Jestli mužstvo zůstane ve stávajícím složení, o nikoho usilovat nebudeme. Pokud by nás však měl někdo opustit, tak bychom hledali adekvátní náhradu. Mluvím o případném odchodu hráče do zahraničí za podmínek, které by klubu vyhovovaly.

Úvodní trénink přípravy fotbalistů Plzně na novou sezonu

Miroslav Chaloupka, ČTK

Do nové sezony vstupujete bez vašeho osvědčeného asistenta Dušana Fitzela, který s vámi byl u reprezentace, pak v ruské Machačkale a následně celou dobu po návratu do Plzně. Jak vnímáte jeho odchod?

Je to změna. Ale jde o rozhodnutí klubu. Dušanovi končila smlouva, vedení se rozhodlo pro jiné řešení. Tahle otázka patří spíše vedení.

Nově je naopak v realizačním týmu bývalý útočník Marek Bakoš, který v létě ukončil kariéru. Jakou bude mít roli?

Bude se normálně zapojovat do tréninkového procesu. Chceme využít skutečnosti, že má blízko k hráčům. Možná nám dá informace, které jsme neměli. Jeho prostřednictvím se zlepší komunikace s týmem, zpětná vazba. Věřím, že je trenérskou budoucností. Je to inteligentní kluk.