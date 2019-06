Hoftychovi chyběl adrenalin a energie od hráčů. Liberec je těžká výzva, ale zajímavá, říká

Poslední tři roky pracoval v Trnavě v kanceláři coby generální manažer, nyní se Pavel Hoftych vrací na lavičku jako trenér Liberce. „Vyhodnotil jsem si to tak, že je to sice velmi těžká výzva, ale že je to výzva dostatečně zajímavá, abych se s ní porval. Liberec je velmi zajímavý klub, jak z pohledu historie v české lize, tak zázemí. Mám tady i hodně kamarádů v realizačním týmu áčka i béčka,“ uvedl 52letý fotbalový expert, který se do české ligy vrací po osmi letech. Za asistenta si zatím vybral Miroslava Holeňáka a Marka Čecha coby kouče gólmanů.

V čem bude ta výzva nejtěžší?

Víme, že v Liberci dochází každoročně k velkým změnám v kádru. Je na tom postavena filosofie týmu. Naplnit rozpočet ligových týmů dnes není úplně jednoduché. Pere se s tím hodně mužstev. Respektuji, že Liberec má cestu zaměřenou na získávání peněz z pohárové Evropy nebo výhodného nákupu a prodeje hráčů. Pro trenéra je samozřejmě těžké, když dochází k rotaci kádru a začínáte tak neustále znovu, ale troufnu si tvrdit, že ze stavění národních týmů jsem na to připravený (Hoftych trénoval české mládežnické reprezentace, pozn. red.) I v Trnavě se kádr dost často obměňoval a museli jsme si s tím umět poradit. Každé prostředí má svá specifika a Liberec je pro mě dostatečně zajímavý, abych se na tuto štaci těšil.

Hodně vašich předchůdců však ve Slovanu raději skončilo či neodcházelo v dobrém. Nemáte z toho obavy?

Majitelé mají vždy právo rozhodovat si, jak chtějí. Do karet klubu vždy vidí nejvíce. Spolupracoval jsem už s majiteli na nejvyšší úrovni, jak s panem Červenkou ve Zlíně, tak s panem Poórem v Trnavě, a dokázali jsme si spoustu věcí vyříkat. Vím také, jaký pohled má na trenéry generální manažer... Beru to tak, že jste v pozici, kdy si děláte svou práci, někdo jiný si dělá také svou a když se nesejdou, přijde rozchod. I moje smlouva je nastavená tak, že když si nebudeme sedět, podáme si ruce a jdeme od sebe. Ale zatím přicházím a budu se snažit, aby práce všechny bavila a byla přínosná pro klub i město a neuvažuju nyní o tom, jaké to bude, když to nepůjde.

Představení nového trenéra #FCSL najdete za chvilku na našem webu... 💙⚽️ pic.twitter.com/HW7TCQhKdC — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) 13. června 2019

Není moc typické scházet z pozice generálního manažera zpátky na hřiště trénovat, jak moc jste z tohoto pohledu nabídku Liberce zvažoval?

Tuto otázku mi položil i pan Karl. Řekl jsem mu, že jsem si ji položil i sám sobě, jestli se chci ještě vrátit nebo ne. Momentálně jsem ještě dořešoval některé věci v Trnavě, kde klub přechází na jiného vlastníka, takže s tím jsme měli během jara práce dost. Na druhou stranu jsem si od práce v klubu i odpočinul, neboť jsem nebyl ve strukturách klubu. Získal jsem dost energie na to, abych se znovu vrátil do trenérského řemesla. Ve funkcionářské pozici vám přeci jen začne chybět kabina.

Stýskalo se vám za ty tři roky po trénování?

Když vidím trenéra v dobách, kdy se nedaří, tak vůbec. Když vidím, jak tam skáče, říkám si: Ještě že tam nemusím stát já... (usměje se) Chyběl mi však adrenalin, přestože ten si užijete i jako generální manažer, když jste zodpovědný za finance a tam je to kolikrát dramatičtější. Když mi před třemi lety zavolal majitel Trnavy, končit se mi u nároďáku moc nechtělo. Právě kvůli energii, kterou od hráčů můžete dostat zpátky. Mám rád komunikaci s hráči, usměrňování jejich povah. Mám rád i problémové hráče, když jsou pro tým prospěšní. Zpětná vazba od hráčů byla asi tím hlavním důvodem, i když samozřejmě je to o tom, aby se nám všem dařilo.

Budete si muset oživit například taktiku a podobně?

Ptáte se dobře. Určitě dost práce budu přenášet na svoje kolegy z realizačního týmu. Míra Holeňák má před sebou budoucnost, už má něco i za sebou. Začínal jsem podobně pod vedením Vlasty Marečka. Určitě budu chtít, aby asistenti dostávali hodně minutáže, aby hodně myšlenek a nápadů přinášeli i oni. Chci, abychom hodně pracovali jako tým. V tom se mi hodně líbí práce Slavie a realizačního týmu Jindry Trpišovského.

Bavili jste se s majitelem o cílech klubu?

Bavili jsme se o tom, že Liberec dlouhodobě patří mezi přední mančafty ligy, a tak to beru i já. Plzeň, Slavia a Sparta s ohromným rozpočtem asi mají velký náskok, tam je konkurenceschopnost těžká, ale u ostatních mužstev jako je Jablonec, Baník, Olomouc, nechci nikoho urazit, respektuji zbytek ligy, by se měl Liberec určitě prát o místa v popředí.

Liberec už opustil Libor Kozák, řešili jste i další změny?

Bavili jsme se o filozofii a pohledu obou stran na fotbal s tím, že mi bylo nastíněno, v jaké momentální podobě mužstvo je a eventuální ochody. Samozřejmě Libor Kozák je velmi důležitý hráč a přeji mu, aby se mu ve Spartě, potažmo české reprezentaci, dařilo. Každopádně je to realita. Vím, že může odejít ještě brankář, a ještě jeden dva hráči. Ale nemám informaci, že by odliv měl být masivní. Ovšem Liberec byl vždy na přestupovém trhu dostatečně šikovný, aby dokázal vytipovat jak zajímavé hráče s perspektivou, tak takové, kteří přijdou na hostování a pomůžou si tím všechny strany. Vím, že hodně energie se v Liberci investuje do mládeže. Do přípravy s námi jdou čtyři hráči z juniorky, takže budeme hledat i ve vlastních zdrojích. Pevně věřím, že kvalitu v mužstvu zachováme.

Chtěl byste ještě udržet Filipa Nguyena, který míří do Slavie?

To je otázka pro vedení. Co mám informace, dořešené to není, ale zájem je. Odvedl vynikající výkony a v tom bych ocenil lidi, kteří ho vytipovali a přivedli. Klub na něm získá profit, to k regionálním klubům patří. Museli jsme to řešit ve Zlíně i Bohemce. Beru to tak, že Nguyen měl asi nadstandardní sezonu, za což je odměněn zájmem klubů. Na druhou stranu myslím, že s Markem Čechem a vedením dokážeme vytipovat hráče, který do klubu přinese další kvalitu.

Řešili jste i problém s produktivitou, která Liberec v uplynulé sezoně notně trápila?

Když jsme jednou měli problém s produktivitou, Vlasta Mareček se radil s panem Brücknerem a ten mu řekl, že za defenzivu může trenér a za ofenzivu kvalita týmu. Stará pravda je, že musíte začínat od defenzivy. Je jasný, že pokud máte dávat více gólů, musíte něco změnit v herním stylu, nebo musí přijít hráči, kteří vám větší kvalitu přinesou. Pro mě bylo například zajímavé zjištění, že Roman Potočný dával branky až do příchodu Libora Kozáka a potom přestal. Přitom podle mě by po boku Libora měl těžit z jeho schopností a dávat jich ještě více. Bavili jsme se i o jednom hráči z kádru, nechci ho jmenovat, ještě jsme se neseznámili, že je vynikající jen po šestnáctku. Takže se mu ji budeme snažit otevřít, aby se tam dostal. S mužstvem se však teprve budu seznamovat. Byl bych rád, kdyby Libor Kozák pokračoval tady, ale nepokračuje, na druhou stranu Liberec si vždy dokázal poradit šikovnými tahy na funkcionářském poli, aby tady kvalitní hráči byli.

Jste připravený, že mohou přijít i těsně před startem sezony?

Zásadní problém s tím nemám, pokud hráč přijde dobře fyzicky připravený a pokud přijde s tím, že je tam okamžitý přínos kvality. Když použiju příklad superstar uplynulé sezony Alex Král a Souček, tak když přijdou před začátkem sezony, okej, budou hrát.