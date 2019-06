Nahrávat budeš jen doleva! Velká posila Sparty dostala rozkaz od kamaráda

Kopali spolu na Střelnici, teď se sejdou v rudém dresu. Obránce Matěj Hanousek zamířil z Jablonce do pražské Sparty v zimě, záložník Michal Trávník ho teď následuje s půlročním zpožděním. „Přestup jsem s Matějem nekonzultoval. Ale psal mi, jestli už je hotový. A nakázal mi, ať nahrávám hlavně na levou stranu,“ usmívá se český reprezentant v prvním rozhovoru pro klubovou televizi. Z Jablonce by navíc měl na Letnou dorazit ještě stoper David Lischka, který sem měl nakročeno již v zimě.

Začátkem roku mířil do Stuttgartu, který pak na jaře z bundesligy sestoupil. Zranění mu přestup zhatilo, takže měl možná štěstí v neštěstí.

Michal Trávník teď každopádně začíná angažmá ve Spartě, kde podepsal smlouvu na tři roky.

„Těším se na spolupráci s Václav Jílkem i Tomášem Rosickým. O zájmu Sparty jsem se dozvěděl hned po sezóně a teď se to dotáhlo," říká po přestupu do Sparty Michal Trávník.



„Jsem šťastný, že už přestup dopadl, trval celkem dlouho. Teď jsem šťastný, že budu hrát za Spartu. Zázemí a všechno, co už jsem měl možnost vidět, je skvělé. Jsem rád, že jsem tu," těší se.

Produktivita mu otevřela dveře

V minulé sezoně výrazně zlepšil svou produktivitu. S deseti góly a deseti asistencemi patřil v lize k nejlepším. O důvod víc, aby po něm Sparta sáhla.

„Věděl jsem, že mi efektivita chyběla. A také že právě branky jsou pro každého ofenzivního hráče nejdůležitější. Sezona se mi povedla ze všech nejlépe a jsem rád, že jsem díky ní mohl získat možnost takového přestupu," uvědomuje si.

Těší se na Rosického i Jílka

Jablonec opouští po čtyřech sezonách. „O zájmu Sparty jsem se dozvěděl hned po sezoně. Při jednáních na mě udělal obrovský dojem Tomáš Rosický. Od dětství jsem ho sledoval, je pro mě splněný sen, že můžu s takovým člověkem spolupracovat," pochvaluje si Trávník.

Vítá také, že novým trenérem Sparty se stal Václav Jílek.

„Byl jsem rád, když jsem se dozvěděl, že tady bude právě on. Znám ho z jednadvacítky. Je to náročný trenér, ale udělal tam s námi obrovský kus práce. Věřím, že to samé se mu povede i tady," doufá čerstvá posila.