Karviná Kroba nezískala, řeší budoucnost útočníka Wágnera

Na srazu kromě Lukáš Budínského, jenž míří do Mladé Boleslavi, dlouhodobě zraněných Pavla Dreksy a Jana Moravce a reprezentanta do 21 let Ondřeje Lingra, jenž se zapojí později, chybělo dalších sedm hráčů. „Dlouhodobě zranění Pavel Dreksa a Jan Moravec nestihnou ani začátek nové sezony. Je otázkou, kdy budou schopni naskočit," upozornil trenér Karviné František Straka.

V Karviné už nebudou pokračovat bosenští fotbalisté Letič a Čolič, ani brankář Berkovec, kterým skončila smlouva. Na odchodu je také obránce Djordjevič, o kterého už v Karviné nestojí. „Odcházejí také ti, co u nás byli na hostování a musí se vrátit do svých klubů (Záhumenský, Faško, Suchan)," doplnil kouč.

Tomáš Wágner z Karviné

Vlastimil Vacek, Právo

Do Polska neodjeli ani Tomáš Wágner a ofenzivní záložník z Pobřeží slonoviny Adriela Ba Loua, kolem nichž krouží movitější kluby. „Když zavolá Sparta nebo Slavia, tak to má váhu," naznačil Straka, že nabídkám zvučnějších klubů bude Karviná těžko konkurovat. „Zatím jsou oba u nás. Ba Loua zůstává doma, protože má problémy s třísly a musíme ho dát nejprve dát dohromady. Co se týče Tomáše, točí se to kolem něj, to je jasné," připomněl Straka a dodal, že nejlepší střelec týmu se zatím bude připravovat individuálně.

Krob nevyšel, ostatní jen na zkoušku

Nových jmen Straka na startu přípravy nabídnout moc nemohl. „Měli jsme ve velmi dobré fázi před podepsáním Jana Kroba (Teplice), pak z toho ale sešlo, protože jsme měli pocit, že je to pro něj daleko, že k nám ani nechce. Tak to nemůže být, chceme hráče, kteří se budou za Karvinou rvát," uvedl Straka.

Fotbalista Slavie Petr Ševčík a Jan Krob z Teplic.

Vlastimil Vacek, Právo

Hráče s touto vlastností bude 61letý kouč hledat mezi šesticí nováčků, kteří přijeli do Karviné na zkoušku. O místo v brance se pokusí zabojovat 33letý slovenský brankář Libor Hrdlička, jenž v minulé sezoně chytal v Interu Bratislava, povýšit kariéru do nejvyšší soutěže pak chtějí 26letý útočník z druholigových Pardubic Michal Petráň, 21letý záložník Vítkovic Roman Holiš a 26letý slovenský obránce Třince Pavol Ilko.

Na testy navíc přicházejí také 26letý Němec marockého původu Samir Benamar, z třetiligového německého Erfurtu, a ukrajinský útočník Arťom Vystavnyj.

Letní změny v Karviné Příchody (všichni na zkoušku) Libor Hrdlička (brankář) Michal Petráň (útočník) Pavol Ilko (obránce) Roman Holiš (záložník) Artěm Vystavnij (útočník) Samir Benamar (záložník) Návraty z hostování Luboš Tusjak Tomáš Weber Eric Ramirez (připojí se později) Odchody (nebo na odchodu) Lukáš Budínský Timotej Záhumenský Lazar Djordjević Benjamin Čolić Bojan Letić Martin Berkovec Michal Faško Tomáš Wágner (jeho budoucnost se řeší, má individuální plán)

„Dostal jsem na ně tipy od bývalých hráčů, které jsem trénoval a nyní jsou z nich už trenéři. Benamar je hráč na levou stranu, křídlo, může hrát i levého beka. Ukrajinec mladý, hrotový útočník, působil v týmu U20 v Desně. Je urostlý, dobře stavěný typický hroťák. Kdyby to byl nákup, jako se to povedlo Boleslavi v případě Komličenka, tak by to bylo fajn. První tréninky ukážou," pousmál se Straka. První přípravný zápas odehraje Karviná doma v sobotu 22. června proti Žilině.