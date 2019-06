Další sparťan v Edenu! Snad mě fanoušci přijmou, přeje si Hovorka

Ze zpátky v Praze. Jenže na působení v rudém dresu nenaváže. Stoper David Hovorka se nevrací do Sparty, odkud v lednu přestoupil do Jablonce, nýbrž se upsal mistrovské Slavii. Po Hušbauerovi, Delim a Sýkorovi je v poslední době čtvrtým hráčem se sparťanskou minulostí, který zamířil do Edenu.