Odejde Kamerunec Ngadeu ze Slavie? I na to jsme při výběru posil mysleli, ujišťuje Nezmar

Získali mistrovský titul, k němu přidali domácí pohár, a teď spřádají plány, jak se ze čtvrtého kvalifikačního předkola dostat do základní fáze Ligy mistrů, aby tím završili báječné období. Přesto fotbalová Slavia nezačala horečnatě nakupovat další a další hráče, aby měla ještě širší a kvalitnější kádr. „K přestupové politice jsme přistupovali skutečně opatrně,“ potvrzuje na startu nové sezony sportovní ředitel mistrovského klubu Jan Nezmar, že nové akvizice vybírali v Edenu pečlivě.

Proto vlastně sáhli jen do Peltova Jablonce, kde si vytipovali dva obránce - Davida Hovorku a Tomáše Holeše. „Chtěli jsme zvýšit konkurenci a hlavně pokrýt slabá místa, která v sestavě máme. A přitom jsme museli i reagovat na výstupní klauzuli ve smlouvě dvou našich stoperů," připomíná Nezmar, že s trenérem Trpišovským chtěli být připraveni na variantu, kdyby snad některý z nich odešel.

U kamerunského reprezentanta Micheala Ngadeua to není vyloučeno, protože zahraniční zájemce o jeho angažmá se už našel a výstupní doložku uplatňuje.

Jablonecký David Hovorka chce podobnou radost zažívat i ve slávistickém dresu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Což vysvětluje, proč jsme přivedli Hovorku. V systému hry, který praktikujeme, je kladen důraz na dobrou rozehrávku stoperů, což David naplňuje. Vzrůstem sice není nejvyšší, ale jeho silnou stránkou je právě rozehrávka, přehled a dynamika," zdůvodňuje sportovní ředitel sázku na bývalého hráče Sparty, kterého vykoupili z Peltových služeb.

Druhý z jabloneckých fotbalistů, který se v Edenu objevil, připomíná své přednosti sám. „Hodně toho naběhám, snažím se podporovat útok, i v bránění jsem dobrý," charakterizoval Tomáš Holeš sám sebe.

„Nejspíš proto si mě Slavia vybrala. Proto budu dál hrát to, co umím, a doufám, že trenéry přesvědčím."

Gól, který dal Tomáš Holeš ještě v jabloneckých službách v ligové nadstavbě Slavii, byl přímo výstavní. I jím si řekl o angažmá.

Vlastimil Vacek, Právo

„Jestliže je náš fotbal v něčem náročný, pak zejména na hru krajních obránců. A protože chceme dál předvádět fotbal, který praktikujeme, musíme mít na těchto pozicích typologicky stejné fotbalisty, kteří se zastoupí. A právě Holeš tímto typem hráče je," dal mu za pravdu Nezmar.

„To, co Slavia předvádí na domácí i evropské scéně, je skvělá vizitka, takže mě potěšilo, když si mě vybrala. A stejně tak mě potěšila vstřícnost pana Pelty, který mi v odchodu z Jablonce nebránil," svěřil se po příchodu do Edenu Holeš.

Slávistický boss Jaroslav Tvrdík se přitom potutelně usmál. Aby ne... „Pelta je skvělý obchodník, takže jsme se hádali o každou korunu a každé procento," naznačoval, že jednání o transferu Holeše a Hovorky nebyla tak snadná a že penězům musel nakonec přihodit hráčské trio Matoušek, Sýkora a Jugas, které odchází na sever Čech na hostování.

Jusuf Hilál vyměnil zelenobílé barvy Bohemians za červenobílý dres Slavie.

Vlastimil Vacek, Právo

To s příchodem bahrajnského reprezentanta Júsufa Hilála takový problém nenastal. Slavia si ho vyhlédla u vršovických sousedů v Bohemians už na podzim a pro jistotu ho koupila hned v zimě. A teď ji nijak neodrazuje, že toho na jaře za Klokany příliš neodehrál.

„Před prosincovým mistrovstvím Asie jsem si poranil kotník, takže jsem na šampionátu odehrál jen dvacet minut proti reprezentaci Spojených arabských emirátů. Po návratu do Prahy jsem se léčil a dva měsíce nenastupoval, teď jsem ale v pořádku a stoprocentně připravený," ujišťuje šestadvacetiletý Hilál.

Sportovní ředitel Jan Nezmar.

Vlastimil Vacek, Právo

„Víme, že se potýkal se zraněními, ale věříme, že v našem tréninkovém procesu ho dáme dohromady. Je to výborný fotbalista, který nás zaujal podzimními výkony. A protože jsme chtěli zkvalitnit ofenzivní hru, přivedli jsme ho do Slavie," vysvětluje Nezmar, proč si s trenérem vytipovali právě bahrajnskou akvizici.

„Jsem hrdý, že jsem dostal do Slavie. Doufám, že naplním očekávání do mě vkládaná a pomohu novému klubu k úspěchům a do Ligy mistrů," sliboval Júsuf Hilál, když poprvé pózoval se sešívaným dresem..