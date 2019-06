Předseda rozhodčích Chovanec mezi kluby první a druhé ligy nepřišel. Proto se mluvilo o nich bez nich

V případě komise rozhodčích, o které sám Svoboda bezprostředně po skončení nadstavby prohlásil, že není důvěryhodná, to jistou logiku mělo.

„Její předseda pan Chovanec se ze zdravotních důvodů omluvil, takže jsme mluvili o nich bez nich," přiznal, že k diskuzi o sudích a jejich výkonech došlo.

Ale jen diskuzi... „Rozhodčí jsou v gesci komise a komise se zase zodpovídá výkonnému výboru Fotbalové asociace. Kluby do toho nemají možnost mluvit. Mohou maximálně uplatňovat protest po skončení utkání," opakoval Svoboda už stokrát vyřčený status quo.

Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Vlastimil Vacek, Právo

Jednu možnost by ale ligové kluby přece jen měly... To kdyby po únorové rezignaci svého zástupce v komisi Petra Mlsny delegovaly do Chovancova ansámblu svého zástupce, na což mají podle úmluvy s FAČR legitimní právo. Za celé jaro se tak ale nestalo, byť je samozřejmě iluzorní předpokládat, že by proti přesile něco zmohl.

Změní se tedy situace v následujícím ligovém ročníku, který začne už 20. července? „Náměty na řešení situace na grémiu vzešly, ale nechtěl bych je prezentovat. Budu je řešit na základě mandátu, který jsem dostal," pravil Svoboda, ale konkrétní nebyl.

Stejné to bylo s dotazem, zda se i na Ligovém grémiu ozvali zástupci druholigové Jihlavy. Ti, jak známo, po baráži s Karvinou vystoupili, výkony sudích označili za skandální, baráž za zmanipulovanou. Žádali předsedu FAČR Martina Malíka o rozpuštění komise rozhodčích, a pokud by se k tomu neodhodlal, vyzvali ho k rezignaci. Vše pak završila jejich žádost o opakování baráže...

„I na středečním zasedání ligových klubů zástupci Jihlavy vystoupili, ale šlo o interní jednání, které bych nechtěl komentovat. Vzešly z něho náměty, kterými se budeme zabývat," potvrdil šéf LFA a připomněl, že žádost o reprízu baráže byla z Vysočiny odeslána až týden po druhém střetnutí s Karvinou.

„Neumím si představit, že by se baráž opakovala. Ani nevím, že by někde k něčemu podobnému došlo. Chyby rozhodčích k fotbalu patří a můžeme jen o tom spekulovat, proč se spletl zrovna tady a tímto způsobem. Výsledek na hřišti musí platit, jinak to nejde udělat," glosoval Svoboda jihlavskou žádost o opakování baráže.

„A hlavně - jaký parametr bychom měli brát v potaz, aby se mělo utkání opakovat? Jednu neodpískanou penaltu? Nebo snad dvě?! Baráž by se snad mohla opakovat jedině na základě soudního rozhodnutí."