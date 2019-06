Plzeň porazila Sokolov a vyhrála i druhý zápas letní přípravy

Plzeňský trenér Pavel Vrba i tentokrát do každého z poločasů nasadil téměř jinou jedenáctku. Jeho svěřenci se gólově prosadili až v druhém dějství. V 61. minutě otevřel hlavou skóre Jean-David Beauguel, který se skóroval i proti Domažlicím, a v 81. minutě do dalším centru přidal pojistku Aleš Čermák.

"Tyto zápasy na začátku sezony v plné přípravě jsou těžké. Kluci mají velkou zátěž, jsou unavení, je to spíše takové zpestření. I my trenéři si z toho něco vezmeme, vyhodnotíme si pár věcí a pokračujeme dál," uvedl pro klubový web asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš, který po uplynulé sezoně ukončil hráčskou kariéru.

"Po tolika letech je to pro mě opravdu nová věc, ale čím to jde dál, čím víc tréninků mám za sebou, tím více si zvykám. Musím přiznat, že se na každý další trénink těším více a více, pohltilo mě to. Je to jiný pohled na tým, ale vyhovuje mi to a uvidíme, jak to půjde dál," dodal Bakoš.

První zápas za Plzeň dnes odehrála jedna z posil, slovenský záložník Christián Herc. "Byl to můj první zápas po dovolené, takže jsem hlavně chtěl, aby se zlepšila moje kondička. Je nás tu více nových, musíme si zvykat. Byl to můj první zápas, takže doufám a zároveň si to i myslím, že bude jen lépe a lépe," uvedl Herc.

V dalším přípravném utkání se Viktoria představí v sobotu na Slovensku v Liptovském Mikuláši.

Viktoria Plzeň - Sokolov 2:0 (0:0) Branky: 61. Beauguel, 81. Čermák. Sestava Plzně: I. poločas: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Kayamba, Kalvach, Herc, Hloušek - Krmenčík, Chorý. II. poločas: Sváček - Havel, Pernica, Hájek, Kovařík - Čermák, Hořava - Mihálik, Herc, Pačinda - Beauguel. Trenér: Vrba.

Fastav Zlín - Zbrojovka Brno 0:1 (0:0) Branka: 59. Štěpanovský z pen. Sestava Zlína: Rakovan - Matejov, Bačo, Hlinka, Bartošák - Džafič, Janetzký, Jiráček, Vraštil, Slaměna - Vyhnal. Trenér: Csaplár.