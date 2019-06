Nejdřív svatba, pak Sparta. Užívám si příjemné změny, těší Trávníka. Stěhování dotáhne manželka

Býval kapitánem Lvíčat, během angažmá v Jablonci povýšil i do fotbalové reprezentace. V zimě měl nakročeno do bundesligy, zranění kolena mu však odchod zhatilo. Pětadvacetiletý záložník Michal Trávník ničeho nelituje. Dočkal se přestupu do Sparty, jejíž dres poprvé oblékl v sobotním přípravném duelu v Benešově (pražský tým vyhrál 3:1). „Všechno asi dopadlo, jak mělo.“

Po skončení sezony jste se nejprve oženil, pak přestoupil do Sparty. Jak si na zásadní životní novinky zvykáte?

V krátkém čase přišly hned dvě velké změny. Musím říci, že příjemné. Svatbu jsem si užil, přestup také. Hlavně doufám, že se nám bude dařit.

Jak vyřešíte stěhování, když hned v úterý odjíždíte na soustředění do Rakouska?

Už jsem si našel byt v Praze. Pomalu ho přebírám a můžeme se stěhovat. Něco stihneme ještě do soustředění, zbytek už bude řešit manželka.

Michal Trávník ze Sparty během přípravného utkání v Benešově.

Vlastimil Vacek, Právo

V zimě jste měl blízko do bundesligy, zranění vám však přestup zhatilo. Vysněný Stuttgart pak na jaře sestoupil. Neříkáte si, že jste měl štěstí v neštěstí?

Vždycky jsem říkal, že co se má stát, stane se. Asi to tak mělo být. Určitě jsem nebyl naštvaný, ani teď ne, že mi bundesliga nevyšla. Asi všechno dopadlo, jak mělo.

Věříte, že přestupem do Sparty si můžete zlepšit pozici v reprezentaci?

Hlavně se ve Spartě musím probojovat do základu, což nebude jednoduché. Musím podávat odpovídající výkony. Pak se můžeme bavit dál o reprezentaci.

Ve středové řadě vás čeká větší konkurence než v Jablonci. Třeba i v podobě Bořka Dočkala, který by po zranění měl během podzimu zase naskočit.

Když jsem šel do Sparty, věděl jsem, že tady je Bořek. Co jsem ho měl možnost poznat v reprezentaci, je to skvělý kluk i lídr. Spíš se na spolupráci těším, určitě ho neberu jako konkurenta, s nímž bych se měl prát o místo. Jsem rád, že tady je, určitě Spartě pomůže.

Hodně vás oslovilo jednání se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým. Hrajete na stejném místě, na jakém nastupoval on. Počítáte s ním také jako s mentorem?

Určitě má co předat, zkušenosti nasbíral obrovské. Párkrát jsem s ním už mluvil, hodně si jeho postřehy beru. Pomáhá nám, věřím, že hlavně v sezoně.

Tomáš Rosický (vlevo) s Michalem Trávníkem, jednou z letních posil Sparty.

www.sparta.cz

Trenéra Jílka znáte ze společného působení u Lvíčat. Další důvod, proč Spartu vzít?

Taky to mělo svoji roli, určitě. Vím, co od něj mám čekat, co po hráčích požaduje. Teď pro mě není nic nového, co trénujeme. Byl jsem na to připravený.

Matěj Hanousek přišel v zimě, David Lischka těsně po vás. Pomůže vám i jablonecká klika?

Znal jsem ve Spartě víc lidí, z jednadvacítky i áčka. Musím říct, že přechod byl pro mě celkem jednoduchý. Kluci, co jsem znal, mi pomohli. Žádný problém nenastal.

Spartě se v posledních sezonách nedaří. Pod velkým tlakem očekávaného zlepšení budete i vy.

Určitě jsem na tlak připravený. Je mi jasné, že ve Spartě bude větší než v Jablonci. Kdybych s ním nepočítal, nebo se ho bál, tak bych nemohl hrát fotbal na takové úrovni. Nebojím se a doufám, že budeme všechno zvládat.

Kvalifikační dvojzápas s Bulharskem a Černou Horou jste kvůli svatbě oželel. Doma jste si dost šplhnul, že...?

Nechyběl jsem jen kvůli svatbě. Taky kvůli zranění kolena, které jsem měl v zimě. Nebyl jsem ještě stoprocentní, tak jsme se domluvili, že sraz vynechám.