Odchovanec Sparty opouští Ďolíček, do Rakouska už odjel s Baníkem

Fotbalisty Ostravy posílí záložník Rudolf Reiter. Čtyřiadvacetiletý hráč do Baníku míří z Bohemians 1905, kluby jsou na jeho příchodu dohodnuty. Oba celky shodu oznámily na sociálních sítích. Odchovanec Sparty se do nejvyšší soutěže dostal v dresu jiného pražského klubu. Za Bohemians 1905 odehrál Reiter v lize 59 zápasů a vstřelil čtyři branky.

Vše je dohodnuto, Rudolf Reiter zamířil s Baníkem na soustředění do Rakouska.

Ostravský klub vykoupil rychlého krajního fotbalistu z platné smlouvy. „Teď se ještě dolaďují poslední detaily. Ale jsme rádi, že jsme vše stihli tak, aby s námi Rudolf Reiter mohl už do Wenigzellu odcestovat," poukazuje výkonný ředitel Michal Bělák.

S mužstvem odcestoval do Štýrska i záložník Rudolf Reiter. Baník je s Bohemians 1905 dohodnut na přestupu, dolaďují se detaily.

Baník měl o Reitra zájem už v zimě, ale tehdy ještě k dohodě nedošlo.

"Chtěl bych poděkovat všem Klokanům, jak nám fandili, ať už se dařilo více, či méně. Na atmosféru v Ďolíčku nikdy nezapomenu," loučí se pětadvacetiletý záložník s fanoušky vršovického týmu.

Reiter do Bohemians přišel v létě 2017 a odehrál zde dvě prvoligové sezony. Během nich zasáhl do 59 zápasů, v nichž nasbíral 4 góly a 6 asistencí. Trefil se například při památném vítězství 5:2 nad Viktorií Plzeň na jaře 2018.

Baník vyrazil na zhruba pětihodinovou cestu do 430 kilometrů vzdáleného cíle ve Štýrsku. Právě včas, na Ostravu se valí vlna tropických veder. „V Rakousku by mohlo být počasí o něco snesitelnější, je to přece jen ve vyšší nadmořské výšce kolem 800 metrů. Takže se těšíme," usmál se záložník Adam Jánoš.