Pelta vyzvídal. Ale nemá žádnou šanci, říká asistent Liberce

„Mám tam stále spoustu kamarádů, maséra, kustoda, vedoucího mužstva... Však jde o rodinný klub, něco jako Liberec. Volal mi i Pelta, že teď jsme soupeři. On je takový vyzvídálek, takže se spíš vyptával. Měl však smůlu, nemá žádnou šanci něco se ode mě dozvědět," prozradil s úsměvem Medynský, který je vedle Miroslava Holeňáka a Marka Čecha třetím rovnocenným asistentem Pavla Hoftycha.

Vzájemnou spolupráci obnovují po osmi letech, naposledy spolu pracovali v roce 2011 v Bohemians 1905. Znají se již od puberty a spolu studovali i trenérskou profilicenci. „Asi je to klišé, ale oba máme stejný pohled na fotbal a totožný náhled na život. S Bohemkou jsme postoupili do první ligy a třetí rok jsme hráli v klidném středu tabulky. V době, kdy se klub zmítal v obrovských problémech," vzpomenul kromě Jablonce i bývalý hráč pražské Slavie, Dukly a právě klokanů.

Poslední tři sezony však trénoval ženy Slavie. Dvakrát s nimi došel až do čtvrtfinále Ligy mistryň. „Nejprve jsem si musel zvyknout na ženský svět a trochu změnit pohled na fotbal. Bylo to jiné než s chlapy. Někdy jste jim něco řekli a ony se k tomu byly schopné třeba za čtrnáct dnů vrátit, nad vším obrovsky přemýšlejí. Kdyby to nebylo ve Slavii, kde jsou holky opravdu šikovné, dělat bych to asi nemohl," poznamenal 54letý kouč s tím, že za tři sezony jeho hráčky kopaly snad čtyři přímáky v blízkosti vápna.

„Ony nefaulujou, ani si pro faul nejdou... Ofenzivní trestňáky nebylo potřeba ani trénovat," konstatoval.

Marek Kincl ze Sparty Praha a Pavel Medynský ze Slavie Praha během Silvestrovského derby.

Vlastimil Vacek, Právo

Zápasy sešívaných však byly spíše rutinou, neboť slávistky své soupeřky drtily, pochopitelně vyjma Sparty. „Je fakt, že jste věděli, že když to nebude 10:0, skončí to 5:0... Se Spartou jsme však za poslední dva roky neudělali ani bod, což je nepříjemné. Ta rivalita je velká. Říkal jsem tomu „psychozápasy", některé holky až tak moc přemýšlely, že nesmí udělat chybu, až z toho byl paskvil," popsal Medynský.

Po třech letech se tak těší na návrat do mužského fotbalu a každotýdenní dávky adrenalinu. „Je pravda, že to prožívání zápasů je jiný. A já chci vyhrát vždycky," nemůže se dočkat návratu na prvoligovou lavičku.