Bez Petržely! Jedna z plzeňských ikon neodjela na soustředění do Rakouska

Plzeňské ikony se pomalu loučí. V průběhu letošního léta víc než dřív. Útočník Marek Bakoš se stal asistentem trenéra Pavla Vrby. Hráčskou kariéru ukončil rovněž Daniel Kolář, který bude působit u mládežnických týmů.

Další na řadě je Milan Petržela. O jeho odchodu se spekuluje již delší čas a skutečnost, že nezamířil do Rakouska, je výmluvná.

Na soustředění tedy necestují Erik Pačinda, Milan Petržela a Tomáš Hájek, u kterých klub intenzivně řeší jejich budoucnost. Jasno by mělo být do konce týdne. pic.twitter.com/kHBb0bckaT — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 26. června 2019

Není žádným tajemstvím, že o 36letého internacionála má zájem Zlín. Petržela by se rád vrátil domů na jižní Moravu, a jelikož už ve Viktorii nemá perspektivu, angažmá ve Fastavu by pro něj bylo ideálním řešením.

K mužstvu se již připojili reprezentanti Matúš Kozáčik, Jakub Brabec, Patrik Hrošovský a Jan Kopic, kteří dosud měli dovolenou. Proti startu přípravy již v týmu naopak nejsou Jakub Šiman (testy v Sokolově), Pavel Bucha (hostování v Mladé Boleslavi) a Ondřej Štursa (testy v Sokolově). Do Rakouska stejně jako Petržela neodcestovali ani Erik Pačinda a Tomáš Hájek. Jasno o jejich osudu by mělo být do konce týdne. Stejně jako u Tomáše Poznara, který do přípravy s týmem ani nenastoupil. Kvůli rehabilitaci po operaci pak doma zůstává Ubong Ekpai.

V Rakousku odehraje Plzeň čtyři zápasy. Jejími soupeři budou Universitatea Craiova, Legia Varšava, Karabach a Ufa, za kterou nastupuje bývalý viktorián Ondřej Vaněk.