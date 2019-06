Klokani vítají čtvrtou letní posilu, prošla mládežnickou akademií Sparty

Pětadvacetiletý záložník Petr Hronek naposledy působil ve Zlíně. Nejvýraznější stopu v české nejvyšší soutěži zanechal v Jihlavě, kde hrál v letech 2016-2017 a během dvou sezon nastřílel 10 branek.

"Bohemku jsem vždy vnímal jako rodinný klub, který stojí na fanoušcích. Těším se, až to vypukne. Zdravotně jsem v pohodě, akorát jsem na jaře ve Zlíně spíše dostřídával, tak se do toho teď potřebuji pořádně dostat," cituje klubový web, co Hronek řekl po prvním tréninku v zelenobílém.

➡️ PŘÍCHOD | Čtvrtou letní posilou je záložník Petr Hronek, který přichází ze Zlína na roční hostování s opcí! pic.twitter.com/2rg5FFOwVX — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) 26. června 2019

Ofenzivní hráč v dorostu prošel mládežnickou akademií Sparty, odkud putoval do Jablonce. Působil i v Příbrami a Vlašimi. Celkem v první lize odehrál 80 utkání, v nichž nasbíral 13 branek a 4 asistence.