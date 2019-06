Podepsal se pod gólem i prohrou mistra, Trpišovský přesto Hovorku po premiéře chválil

Hned v prvním utkání po příchodu do Slavie se dostal David Hovorka do základní sestavy mistrovského týmu, dokonce i kapitánskou pásku v přátelské konfrontaci s Českými Budějovicemi jablonecká posila sešívaných navlékla. To aby se pětadvacetiletý stoper patřičně ukázal a zároveň přispěl do hráčské kasy, protože dělat kapitána ve Slavii není pochopitelně právě laciná záležitost.