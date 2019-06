Trpišovského obavy: Čtyři týdny na přípravu? To jsem nikdy nezažil, bude to alchymie

Samo sebou nemohl tušit, s jakou humornou nadsázkou zareaguje na druhý den na výsledek jeho mistrovského týmu v přípravě s Českými Budějovicemi nejvyšší slávistický boss Jaroslav Tvrdík, on sám však z prohry s ligovým nováčkem žádné závěry nedělal. „Zápas ukázal jen to, co sami víme. Po úvodní dvoufázové přípravě jsou hráči hodně unavení, čemuž se není co divit,“ glosoval trenér Jindřich Trpišovský první a poslední konfrontaci, kterou Slavia absolvovala v tuzemsku před startem nové sezony.