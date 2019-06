Nemocnice na kraji Letné. Ani Angličan z Arsenalu zatím Spartu nevyléčil

Problémů řeší víc než dost. Zdravotní stav hráčů patří k zásadním.

„Rozsáhlá marodka nás samozřejmě trápí. Zapadá do nového modelu řízení, že do lékařského týmu přišel Ben Ashworth. Je moc dobře, že jsme ho přivedli již do rozběhnuté sezony. Jeho vliv od nového ročníku by měl sílit, abychom neměli tolik zranění. Takové problémy pak tým strašně limitují,“ avizoval sportovní ředitel Tomáš Rosický, když uváděl do funkce nového kouče Václava Jílka.

Andreas Vindheim si bohužel v prvním týdnu přípravy přivodil svalový problém. Do zápasového režimu by mohl být k dispozici předběžně za 3 týdny. #acsparta pic.twitter.com/0xgxQAVpsz — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 28. června 2019

Angličan nastoupil na Letné v březnu jako vedoucí fyzické přípravy hráčů. Ashworth spolupracoval s Rosickým čtyři roky během působení v Arsenalu.

Fyzioterapeut pocházející z Londýna má obrovské zkušenosti, pracoval také s ragbisty nebo s olympioniky.

Marodka se dál plní

Ani Ashworth však zatím Spartu nevyléčil. Přípravu otevřela bez pětice dlouhodobých marodů Dočkala, Drchala, Pulkraba, Panáka a Juliše. Na soustředění nemohl odjet ani Kadlec, jehož prokletí s kolenem nekončí.

Uroš Radaković už se v Bad Leonfeldenu připojil ke zbytku týmu! 💪 #acsparta pic.twitter.com/QR5OeZsmxX — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 27. června 2019

Hned v prvním zápase v Benešově se zranil i stoper Radakovič. Do Rakouska dorazil za týmem s dvoudenním zpožděním. A hned další den klub oznámil, že si svalový problém přivodil nový norský obránce Vindheim. Do zápasového režimu by mohl být k dispozici předběžně za tři týdny. Posila tak nebude mít žádnou možnost sehrát se s týmem v přípravných zápasech.

Po zranění ostatně z Brna dorazil i záložník Krejčí, který přišel o závěr minulé sezony.

Aby nebylo špatných zpráv málo, podle zákulisních zpráv se komplikuje Dočkalova rekonvalescence. Vymodlený lídr se měl po operaci achilovky vrátit v průběhu podzimu, údajně však hrozí, že bude mimo až do konce kalendářního roku...