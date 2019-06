Plzni pomohl do Ligy mistrů, pak ho odložila. Teď přestupuje do Nizozemska

Plzni loni pomohl k titulu, který znamenal přímý postup do Ligy mistrů. Teď se stěhuje do zahraničí. Fotbalový obránce Tomáš Hájek přestupuje z Viktorie do nizozemského klubu Vitesse Arnhem, pátého týmu uplynulého ročníku Eredivisie. Sedmadvacetiletý hráč tam během pátku podstoupil zdravotní prohlídku a podepsal tříletý kontrakt.