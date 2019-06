Zasloužená porážka, přiznal trenér Plzně po debaklu

Kdo zná náročného trenéra Pavla Vrbu, musí mu být jasné, že mu vysoká porážka s polským soupeřem vadila. Nicméně jeho svěřenci v první páteční bitvě vyhráli nad Craiovou 3:1, kouč rozdělil zátež, točil sestavou, a tak nebyl tak kritický.

„Oba dva výsledky jsou spravedlivé. V prvním zápase jsme byli lepší a zaslouženě jsme vyhráli, v tom druhém zase byla lepší Legia a zaslouženě vyhrála," hodnotil páteční duely bývalý trenér reprezentace.

"Výsledky odpovídaly průběhu hry, s Legií jsme bohužel tahali za kratší konec. V prvním zápase jsme měli výhodu v tom, že jsme brzy vedli 2:0, to je pak jednodušší. S Varšavou jsme dostali první gól, soupeř byl pohyblivější a rychlejší a pak přidal krásný gól z přímého kopu," dodal.

Specifický zápas má za sebou plzeňský fotbalista Adam Hloušek, jenž ještě v minulé sezoně válel za Legii: „Kluky jsem ještě nedávno viděl, takže to bylo pro nás všechny trochu zvláštní. Během zápasu na to ale člověk nemyslí," konstatoval Hloušek a pochvaloval si dvě utkání za jeden den. "Bylo to zajímavé, ale bylo dobře, že jsme to v tom horku měli rozložené na poločas v každém zápase. Na soustředění jsem zatím maximálně spokojený, moc se mi tady líbí, Rakousko je na tohle úžasné," pochvaloval si.

Stejně naladěný byl v tomto směru i trenér Vrba. „Jsme ve známém prostředí. Víme, že máme dobrý servis na hotelu i hřiště, kvůli tomu sem jezdíme pravidelně. Teď nás čekají už jen dva zápasy a budeme to hodně štelovat tak, aby hráči měli větší než poločasovou zátěž a na první soutěžní kola jsme byli připraveni," naznačil Vrba, že příprava jde pomalu ale jistě do finiše.

Že by ale zbylé dva zápasy na rakouském soustředění odehrála za Plzeň už jen jedenáctka vyvolených, to nehrozí. „Nebude to tak, že bychom ty dva zápasy odehráli jen s 11 hráči. Časový úsek v těch zápasech se ale bude pro hráče prodlužovat," dodal před duely s Karabachem (úterý 2. července od 18:00) a s Ufou (pátek 5. července od 15:00)